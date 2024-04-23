Ваш крабовый салат будет эталоном: секрет – в оригинальной заправке
23 апреля 2024, 06:06Читати новину українською
Источник:gospodynka
Салат из крабовых палочек – это звезда любого праздничного застолья. Немножко хитрости – и звездой праздника станете вы.
Заправка – это главный вкусовой "дирижер" для любого салата. Блюдо с крабовыми палочками знакомо всем, однако даже здесь есть возможность удивить гостей новой палитрой впечатлений.
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Рецепт крабового салата
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 грамм крабовых палочек;
– 5 вареных яиц;
– 3 огурца;
– 100 грамм кукурузы;
заправка:
– укроп;
– 100 – 150 грамм твердого сыра;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 200 грамм майонеза;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала беремся за заправку. Укроп нарезаем, сыр натираем, чеснок измельчаем, заправляем горчицей и майонезом, перчим и все хорошо перемешиваем.
- Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезаем кубиками. Кладем все в глубокую миску, добавляем кукурузу и перемешиваем.
- Добавляем заправку и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!Если есть несколько яблок: вкусная выпечка к чаю.