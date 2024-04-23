Ваш крабовый салат будет эталоном: секрет – в оригинальной заправке

Салат из крабовых палочек – это звезда любого праздничного застолья. Немножко хитрости – и звездой праздника станете вы.

Заправка – это главный вкусовой "дирижер" для любого салата. Блюдо с крабовыми палочками знакомо всем, однако даже здесь есть возможность удивить гостей новой палитрой впечатлений.

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Рецепт крабового салата

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 грамм крабовых палочек;

– 5 вареных яиц;

– 3 огурца;

– 100 грамм кукурузы;

заправка:

– укроп;

– 100 – 150 грамм твердого сыра;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 200 грамм майонеза;

– черный перец по вкусу.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ" , які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление:

Сначала беремся за заправку. Укроп нарезаем, сыр натираем, чеснок измельчаем, заправляем горчицей и майонезом, перчим и все хорошо перемешиваем. Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезаем кубиками. Кладем все в глубокую миску, добавляем кукурузу и перемешиваем. Добавляем заправку и еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!