Заправка – це головний смаковий "диригент" для будь-якого салату. Страва з крабовими паличками знайома усім, однак навіть тут є можливість здивувати гостей новою палітрою вражень.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Рецепт крабового салату

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Спочатку беремося за заправку. Кріп нарізаємо, сир натираємо, часник подрібнюємо, заправляємо гірчицею та майонезом, перчимо та все добре перемішуємо.
  2. Крабові палички, огірки та яйця нарізаємо кубиками. Кладемо все у глибоку миску, додаємо кукурудзу та перемішуємо.
  3. Додаємо заправку та ще раз добре перемішуємо.

Смачного!