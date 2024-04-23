Заправка – це головний смаковий "диригент" для будь-якого салату. Страва з крабовими паличками знайома усім, однак навіть тут є можливість здивувати гостей новою палітрою вражень.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Рецепт крабового салату

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – 200 грамів крабових паличок;

– 5 варених яєць;

– 3 огірки;

– 100 грамів кукурудзи; заправка: – кріп;

– 100 – 150 грамів твердого сиру;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 200 грамів майонезу;

– чорний перець до смаку.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготування:

Спочатку беремося за заправку. Кріп нарізаємо, сир натираємо, часник подрібнюємо, заправляємо гірчицею та майонезом, перчимо та все добре перемішуємо. Крабові палички, огірки та яйця нарізаємо кубиками. Кладемо все у глибоку миску, додаємо кукурудзу та перемішуємо. Додаємо заправку та ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

Якщо є кілька яблук: смачна випічка до чаю.