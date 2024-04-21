Яблочные кексы – это всегда хорошее решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Готовить их несложно, поэтому уверенно можете привлекать к процессу и детей, ведь это так весело!
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Яблочные кексы
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Духовку прогреваем до 190 градусов.
- В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль.
- Отдельно взбиваем масло с сахаром до образования воздушной массы.
- Добавляем яйца, продолжая взбивать тесто.
- Добавляем молоко и ванилин к маслу.
- Постепенно соединяем сухие и влажные ингредиенты до однородной консистенции.
- Добавляем яблоки и еще раз хорошо перемешиваем.
- Раскладываем тесто в силиконовые формочки для кексов, заполняя их на 3/4.
- Выпекаем кексы 15 – 17 минут, готовность проверяем зубочисткой.
- Подаем охлажденными.
Приятного аппетита!