Маринад является непременным компонентом для множества мясных блюд. Он позволяет наполнить мясо невероятными вкусовыми нотками и ароматами. Чтобы получить идеальный результат, следует избегать нескольких критических ошибок.

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Повторное использование маринада

Крайне грубая ошибка, которой точно следует избегать. Речь даже не о вкусе, а о безопасности. Маринад, "контактировавший" с сырым мясом, может навредить здоровью.

Хороший маринад = невероятный вкус блюда / Фото unsplash

Чрезмерная спешка

Только курятину можно мариновать перед приготовлением, все остальные виды мяса требуют времени как минимум нескольких часов. Не надо учитывать никакие "быстрые" маринады – это напрасная трата времени и стоимостных продуктов.

Не давать масло

Растительное масло является таким же важным компонентом маринада, как и кислота. Именно она обеспечивает образование пленки, которая позволит сберечь мясо сочным. Также она гарантирует лучшее впитывание мясом специй.

Винегрет из специй

Главное правило хорошего маринада – не более 4 специй. Конечно, всегда есть желание поиграть со вкусом и превратить маринад в настоящую солянку, где "всего понемногу". Это же касается и основного компонента маринада: сочетание сразу кефира, соевого соуса, лимонного сока и т.д. далеко не лучший выбор.

Лучше не допускать таких ошибок: это испортит вкус бульона.