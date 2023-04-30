Любители жидких блюд будут в восторге: рецепт невероятного супа из томатов и базилика

Легкий и вкусный суп – это отличная опция для обеда на любой день. Особой популярностью пользуются сезонные супы, которые могут порадовать свежестью.

Ароматный помидорный суп со сливками, чесноком и свежим базиликом – это особое наслаждение, которое захотят ощутить все, кому нравятся редкие блюда. Если у вас осталось немного помидоров, не медлите и подарите себе возможность отведать специальный суп, который вам обязательно захочется повторить.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курицы на любой вкус

Рецепт супа из томатов и базилика

Время: до 30 минут

Порций: 4

Суп, который поражает вкусом / Фото FeedFeed

Ингредиенты: – 1 килограмм мелко нарезанных помидоров;

– 3 зубчика чеснока (крупно нарезанные);

– 1 горсть свежего базилика + еще немного для подачи;

– 1 столовая ложка томатного пюре;

– 4 столовые ложки оливкового масла + немного для подачи;

– 400 – 600 миллилитров горячего овощного бульона;

– соль и перец по вкусу;

– 150 миллилитров сливок;

– гренки или чиабата для подачи.

Приготовление:

Ставим кастрюлю на средний огонь. Когда она нагреется, добавляем помидоры и готовим 4 – 5 минут или к тому моменту, когда они начнут разваливаться.

Добавляем чеснок, базилик, томатное пюре и две столовые ложки оливкового масла. Тушим несколько минут.

Вливаем 400 миллилитров бульона и доводим смесь до кипения. Затем убавляем огонь и готовим еще 3 – 4 минуты.

В зависимости от помидоров, возможно, придется добавить еще бульона, чтобы получить нужную консистенцию.

Снимаем кастрюлю с огня и сбиваем все блендером до состояния пюре.

Возвращаем кастрюлю на огонь, солим и перчим. Вливаем сливки и доводим суп до кипения. Готовим несколько минут.

Смазываем ломтики гренок или чиабаты оливковым маслом и немного обжариваем с двух сторон.

Разливаем суп по мискам, украшаем базиликом и подаем с чиабатой.

Приятного аппетита!