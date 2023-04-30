Любители жидких блюд будут в восторге: рецепт невероятного супа из томатов и базилика
30 апреля 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Легкий и вкусный суп – это отличная опция для обеда на любой день. Особой популярностью пользуются сезонные супы, которые могут порадовать свежестью.
Ароматный помидорный суп со сливками, чесноком и свежим базиликом – это особое наслаждение, которое захотят ощутить все, кому нравятся редкие блюда. Если у вас осталось немного помидоров, не медлите и подарите себе возможность отведать специальный суп, который вам обязательно захочется повторить.
Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курицы на любой вкус
Рецепт супа из томатов и базилика
Время: до 30 минут
Порций: 4
Суп, который поражает вкусом / Фото FeedFeed
Приготовление:
- Ставим кастрюлю на средний огонь. Когда она нагреется, добавляем помидоры и готовим 4 – 5 минут или к тому моменту, когда они начнут разваливаться.
- Добавляем чеснок, базилик, томатное пюре и две столовые ложки оливкового масла. Тушим несколько минут.
- Вливаем 400 миллилитров бульона и доводим смесь до кипения. Затем убавляем огонь и готовим еще 3 – 4 минуты.
- В зависимости от помидоров, возможно, придется добавить еще бульона, чтобы получить нужную консистенцию.
- Снимаем кастрюлю с огня и сбиваем все блендером до состояния пюре.
- Возвращаем кастрюлю на огонь, солим и перчим. Вливаем сливки и доводим суп до кипения. Готовим несколько минут.
- Смазываем ломтики гренок или чиабаты оливковым маслом и немного обжариваем с двух сторон.
- Разливаем суп по мискам, украшаем базиликом и подаем с чиабатой.
Приятного аппетита!