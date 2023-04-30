Ароматний помідоровий суп з вершками, часником та свіжим базиліком – це особлива насолода, яку захочуть відчути усі, кому подобаються рідкі страви. Якщо у вас залишилося трішки помідорів, не зволікайте та подаруйте собі можливість скуштувати особливий суп, який вам неодмінно захочеться повторити.
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Рецепт супу з томатів та базиліку
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
Суп, який вражає смаком / Фото FeedFeed
Приготування:
- Ставимо каструлю на середній вогонь. Коли вона нагріється, додаємо помідори та готуємо 4 – 5 хвилин або до того моменту, коли вони почнуть розвалюватися.
- Додаємо часник, базилік, томатне пюре і дві столові ложки оливкової олії. Тушкуємо кілька хвилин.
- Вливаємо 400 мілілітрів бульйону та доводимо суміш до кипіння. Потім зменшуємо вогонь та готуємо ще 3 – 4 хвилини.
- Залежно від помідорів можливо доведеться додати ще бульйону, аби отримати потрібну консистенцію.
- Знімаємо каструлю з вогню та збиваємо все блендером до стану пюре.
- Повертаємо каструлю на вогонь, солимо та перчимо. Вливаємо вершки та доводимо суп до кипіння. Готуємо кілька хвилин.
- Змащуємо скибки грінок або чіабати оливковою олією та трішки обсмажуємо з двох боків.
- Розливаємо суп по мисках, прикрашаємо базиліком та подаємо з чіабатою.
Смачного!