Пасуля подбивная – традиционный суп закарпатской кухни. Пасулей здесь именуют фасоль, которая и является главным ингредиентом в этом блюде. Еще сюда обязательно добавляют молоко.

К теме Хрустящие как будто только что из упаковки: готовим чипсы в духовке или микроволновке – два рецепта

Рецепт пасуля подбивная

Время : 1 час + время на замачивание

: 1 час + время на замачивание Порций: 4

Это так вкусно / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:

– 400 грамм фасоли;

– 150 миллилитров молока;

– 200 грамм сметаны;

– 4 столовые ложки муки;

– 300 грамм копченого мяса или пикницы;

– лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Фасоль переберите и накануне замочите в воде (лучше всего на всю ночь). Высыпьте фасоль в кастрюлю, поместите туда несколько листочков лаврового листа и поставьте варить. Незадолго до готовности добавьте нарезанную пикницу или копченое мясо. Для подливки смешайте молоко, сметану и муку. Доведите фасоль до полной готовности. Влейте в бульон подбивку. Тщательно помешивайте суп, чтобы не образовались комочки. Доведите его до кипения. В конце добавьте соль и перец по вкусу. Блюдо готово!

Пикница – это домашняя колбаса из свинины и говядины, но хорошо приправленная специями, особенно чесноком и паприкой, еще и к тому же подкопченная.

Какие еще блюда известны на Закарпатье

Гуляш, который состоит из нескольких видов мяса и овощей широко известен на Закарпатье. Сюда еще добавляют сладкий перец, лук, картофель и томаты.

Бограч – наваристый суп родом из Закарпатья. Его готовят из разных видов мяса, овощей и обязательно с использованием копченой паприки. Большой популярностью пользуется и токан – так называют кашу из кукурузной муки в Закарпатье.

Почему так случается: узнайте причину, почему распались блины на сковороде.