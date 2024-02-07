Пасуля підбивана – традиційний суп закарпатської кухні. Пасулею тут іменують квасолю, яка і є головним інгредієнтом у цій страві. Ще сюди обов'язково додають молоко.
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Рецепт пасуля підбивана
- Час: 1 година + час на замочування
- Порцій: 4
Це так смачно / Фото Автентична Україна
Приготування:
- Квасолю переберіть та напередодні замочіть у воді (найкраще на всю ніч).
- Висипте квасолю у каструлю, помістіть туди кілька листочків лаврового листа та поставте варити.
- Незадовго до готовності додайте нарізану пікницю або копчене м'ясо.
- Для підбивки змішайте молоко, сметану та борошно.
- Доведіть квасолю до повної готовності.
- Влийте у бульйон підбивку.
- Ретельно помішуйте суп, щоб не утворилися грудочки.
- Доведіть його до кипіння.
- Вкінці додайте сіль та перець до смаку. Страва готова!
Які ще страви відомі на Закарпатті
Гуляш, який складається з декількох видів м'яса і овочів широко відомий на Закарпатті. Сюди ще додають солодкий перець, цибулю, картоплю та томати.
Бограч – наваристий суп родом із Закарпаття. Його готують з різних видів м'яса, овочів та обов'язково з використанням копченої паприки. Великою популярністю користується і токан – так називають кашу з кукурудзяного борошна в Закарпатті.