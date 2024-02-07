Не одним Бограчем: как приготовить традиционный суп Закарпатья – пасуля подбивная
Источник:Аутентичные вкусы Украины
Украинское Закарпатье славится своей кухней, здесь собрано столько вкусностей. Как приготовить традиционный суп и на один момент перенестись в этот удивительный край?
Пасуля подбивная – традиционный суп закарпатской кухни. Пасулей здесь именуют фасоль, которая и является главным ингредиентом в этом блюде. Еще сюда обязательно добавляют молоко.
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Рецепт пасуля подбивная
- Время: 1 час + время на замачивание
- Порций: 4
– 400 грамм фасоли;
– 150 миллилитров молока;
– 200 грамм сметаны;
– 4 столовые ложки муки;
– 300 грамм копченого мяса или пикницы;
– лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Фасоль переберите и накануне замочите в воде (лучше всего на всю ночь).
- Высыпьте фасоль в кастрюлю, поместите туда несколько листочков лаврового листа и поставьте варить.
- Незадолго до готовности добавьте нарезанную пикницу или копченое мясо.
- Для подливки смешайте молоко, сметану и муку.
- Доведите фасоль до полной готовности.
- Влейте в бульон подбивку.
- Тщательно помешивайте суп, чтобы не образовались комочки.
- Доведите его до кипения.
- В конце добавьте соль и перец по вкусу. Блюдо готово!
Какие еще блюда известны на Закарпатье
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