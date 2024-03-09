Легко и быстро: как правильно варить морепродукты, чтобы они получились идеально

Однако нужно знать нюансы приготовления различных морских продуктов. Если морепродукты замороженные, то перед приготовлением их надо разморозить, поскольку варить в замороженном состоянии нельзя. Свежие же морепродукты стоит готовить сразу.

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Сколько минут варить морепродукты

Морской коктейль варится 7 минут, кальмары – 1 – 2 минуты, креветки – от 3 до 5 минут, крабы – 15 – 20 минут, а мидии – 2 минуты.



Не обходите вниманием морепродукты / Фото Unsplash

Морской коктейль надо варить в пропорциях 2 литра на 1 килограмм продукта. Воду доводят до кипения и только после этого кладут соль, специи и морской коктейль. Через 7 минут морской коктейль надо откинуть на дуршлаг, а дальше – добавлять его к гарниру или салатам.

Чтобы отварить креветки, в кипящую воду надо положить 2 – 3 лавровых листа, соль, горошинки черного перца и укроп. Креветки кладут в последнюю очередь и варят 3 – 5 минут. Далее их также надо откинуть на дуршлаг и по желанию полить лимонным соком или добавить имбирь и зелень.

Мидии же сначала надо разморозить, а затем ножом отделить мясную часть. Далее их варят в кипящей подсоленной воде в течение 2 – 3 минут, а потом откидывают на дуршлаг.

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