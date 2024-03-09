Легко і швидко: як правильно варити морепродукти, щоб вони вдалися ідеально

Проте потрібно знати нюанси приготування різних морських продуктів. Якщо морепродукти заморожені, то перед приготуванням їх треба розморозити, позаяк варити у замороженому стані не можна. Свіжі ж морепродукти варто готувати одразу.

Варто спробувати "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Скільки хвилин варити морепродукти

Морський коктейль вариться 7 хвилин, кальмари – 1 – 2 хвилини, креветки – від 3 до 5 хвилин, краби – 15 – 20 хвилин, а мідії – 2 хвилини.



Не оминайте увагою морепродукти / Фото Unsplash

Морський коктейль треба варити у пропорціях 2 літри на 1 кілограм продукту. Воду доводять до кипіння і тільки після цього кладуть сіль, спеції та морський коктейль. Через 7 хвилин морський коктейль треба відкинути на друшляк, а далі – додавати його до гарніру чи салатів.

Щоб відварити креветки, у киплячу воду треба покласти 2 – 3 лаврові листки, сіль, горошинки чорного перцю і кріп. Креветки кладуть в останню чергу і варять 3 – 5 хвилин. Далі їх також треба відкинути на друшляк та за бажанням полити лимонним соком чи додати імбир і зелень.

Мідії ж спершу треба розморозити, а потім ножем відокремити м'ясну частину. Далі їх варять у киплячій підсоленій воді протягом 2 – 3 хвилин, а тоді відкидають на друшляк.

Спробуйте приготувати смачний суші-бургер – це дуже апетитно і просто.