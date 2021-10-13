Ягодный слой для торта можно готовить из черники, малины, клубники, киви или апельсинов. Все зависит от ваших вкусов и сезона.
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Рецепт желейного торта с малиной
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
Желейный торт / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Подготовьте две формы: большую и меньшую.
- На дно меньшей формы выложите слой пищевой пленки. Сверху выложите малину.
- Приготовьте малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Вылейте его сверху на малину так, чтобы оно покрывало ее полностью.
- Отправьте в холодильник охлаждаться и загустеть на 2 часа.
- Через отведенное время приготовьте сливочный слой. Взбейте сливки с сахарной пудрой до пышности.
- Добавьте к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.
- Добавьте желатин к сливкам и перемешайте.
- Достаньте из холодильника малиновое желе, переверните его и переложите в большую форму для торта.
- Сверху вылейте сливочную массу и разровняйте ложкой.
- Отправьте торт в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт украсьте по вашему вкусу и подавайте к столу. Приятного аппетита!