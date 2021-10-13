Ягідний шар для торта можна готувати з чорниці, малини, полуниці, ківі чи апельсинів. Все залежить від ваших смаків та сезону.

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Рецепт желейного торта з малиною

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6


Желейний торт / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Підготуйте дві форми: більшу і меншу.
  1. На дно меншою форми викладіть шар харчової плівки. Зверху викладіть малину.
  1. Приготуйте малинове желе згідно інструкції на упаковці. Вилийте його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
  1. Відправте в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
  1. Через відведений час приготуйте вершковий шар. Збийте вершки з цукровою пудрою до пишності.
  1. Додайте до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
  1. Додайте желатин до вершків та перемішайте.
  1. Дістаньте з холодильника малинове желе, переверніть його та перекладіть в більшу форму для торта.
  1. Зверху вилийте вершкову масу та розрівняйте ложкою.
  1. Відправте торт в холодильник на кілька годин.
  1. Готовий торт прикрасьте на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!