Как приготовить желейный торт: простой рецепт с ягодами
13 октября 2021 , 22:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Желейные торты любят не только дети, но и взрослые. Ведь они такие нежные! Главное дождаться пока он полностью застынет, ведь этот процесс занимает немного времени.
Ягодный слой для торта можно готовить из черники, малины, клубники, киви или апельсинов. Все зависит от ваших вкусов и сезона.
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Рецепт желейного торта с малиной
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
Желейный торт / Фото Яны Станишевской
– 400 г малины;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 мл сливок жирностью от 30-33%;
– 2-3 ст. л. сахарной пудры;
– 1 ст. л. желатина.
Приготовление:
- Подготовьте две формы: большую и меньшую.
- На дно меньшей формы выложите слой пищевой пленки. Сверху выложите малину.
- Приготовьте малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Вылейте его сверху на малину так, чтобы оно покрывало ее полностью.
- Отправьте в холодильник охлаждаться и загустеть на 2 часа.
- Через отведенное время приготовьте сливочный слой. Взбейте сливки с сахарной пудрой до пышности.
- Добавьте к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.
- Добавьте желатин к сливкам и перемешайте.
- Достаньте из холодильника малиновое желе, переверните его и переложите в большую форму для торта.
- Сверху вылейте сливочную массу и разровняйте ложкой.
- Отправьте торт в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт украсьте по вашему вкусу и подавайте к столу. Приятного аппетита!