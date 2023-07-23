Изобретена идеальная формула: универсальный маринад для огурцов и помидоров на зиму
Источник:odnaminyta
Подготовка к лету уже продолжается, а значит, пора мариновать огурцы и помидоры. Помочь в этом сможет особая формула, получившая название "3 – 6 – 9".
Рецепт этого маринада можно использовать как для помидоров, так и для огурцов. А простая формула "3 – 6 – 9" подскажет вам сколько ложек соли, сахара и уксуса нужно добавлять.
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Попытайтесь заготовить помидоры по этому рецепту – и вы точно захотите повторить его снова.
Рецепт маринованных помидоров
Время: 30 минут
Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма помидоров;
– 1 веточка петрушки;
– 2 зубчика чеснока;
– половина сладкого перца;
– 1 лист хрена;
для маринада:
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек сахара;
– 9 столовых ложек уксуса;
– черный перец – 5 горошинок;
– душистый перец – 3 горошины;
– гвоздика – 3;
– лавровый лист – 2.
Приготовление:
- Тщательно моем помидоры, петрушку и укроп.
- Чеснок и перец нарезаем слайсами.
- Стерилизуем банку.
- На дно выкладываем петрушку, укроп и чеснок.
- Томаты плотно накладываем в банку. Протыкаем их вилкой, чтобы не полопались от кипятка.
- Сверху накрываем листом хрена.
- Кипятим воду, заливаем ею помидоры. Закрываем крышками, укутываем одеялом и держим 20 минут.
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Воду сливаем обратно в кастрюлю и готовим маринад. Добавляем все ингредиенты и кипятим воду 5 минут.
- Кипящий маринад заливаем в банку и сразу закатываем.
- Переворачиваем банку и укрываем одеялом, чтобы остывание было медленным.
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Сохраняем в удобном месте до потребления.
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