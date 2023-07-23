Рецепт цього маринаду можна застосовувати як до помідорів, так і для огірків. А проста формула "3 – 6 – 9" підкаже вам скільки ложок солі, цукру та оцту потрібно додавати.

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Спробуйте заготувати помідори за цим рецептом – і ви точно захочете повторити його знову.

Рецепт маринованих помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: 3-літрова банка

Приготування:

  • Ретельно миємо помідори, петрушку та кріп.
  • Часник та перець нарізаємо слайсами.
  • Стерилізуємо банку.
  • На дно викладаємо петрушку, кріп та часник.
  • Томати щільно накладаємо у банку. Протикаємо їх виделкою, щоб не полопалися від окропу.
  • Зверху накриваємо листком хрону.
  • Кип'ятимо воду, заливаємо нею помідори. Закриваємо кришками, вкутуємо ковдрою та тримаємо 20 хвилин.
  • Воду зливаємо назад у каструлю та готуємо маринад. Додаємо всі інгредієнти та кип'ятимо воду 5 хвилин.
  • Киплячий маринад заливаємо в банку і одразу закатуємо.
  • Перевертаємо банку та вкриваємо ковдрою, щоб вистигання було повільним.
  • Зберігаємо у зручному місці до споживання.

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