Рецепт цього маринаду можна застосовувати як до помідорів, так і для огірків. А проста формула "3 – 6 – 9" підкаже вам скільки ложок солі, цукру та оцту потрібно додавати.

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Спробуйте заготувати помідори за цим рецептом – і ви точно захочете повторити його знову.

Рецепт маринованих помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти: – 1,5 кілограма помідорів;

– 1 гілочка петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– половина солодкого перцю;

– 1 лист хрону; для маринаду: – 1,5 літра води;

– 3 столові ложки солі;

– 6 столових ложок цукру;

– 9 столових ложок оцту;

– чорний перець – 5 горошинок;

– запашний перець – 3 горошини;

– гвоздика – 3;

– лавровий лист – 2.

Приготування:

Ретельно миємо помідори, петрушку та кріп.

Часник та перець нарізаємо слайсами.

Стерилізуємо банку.

На дно викладаємо петрушку, кріп та часник.

Томати щільно накладаємо у банку. Протикаємо їх виделкою, щоб не полопалися від окропу.

Зверху накриваємо листком хрону.

Кип'ятимо воду, заливаємо нею помідори. Закриваємо кришками, вкутуємо ковдрою та тримаємо 20 хвилин.

Воду зливаємо назад у каструлю та готуємо маринад. Додаємо всі інгредієнти та кип'ятимо воду 5 хвилин.

Киплячий маринад заливаємо в банку і одразу закатуємо.

Перевертаємо банку та вкриваємо ковдрою, щоб вистигання було повільним.

Зберігаємо у зручному місці до споживання.

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