Рецепт цього маринаду можна застосовувати як до помідорів, так і для огірків. А проста формула "3 – 6 – 9" підкаже вам скільки ложок солі, цукру та оцту потрібно додавати.
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Спробуйте заготувати помідори за цим рецептом – і ви точно захочете повторити його знову.
Рецепт маринованих помідорів
Час: 30 хвилин
Порцій: 3-літрова банка
Приготування:
- Ретельно миємо помідори, петрушку та кріп.
- Часник та перець нарізаємо слайсами.
- Стерилізуємо банку.
- На дно викладаємо петрушку, кріп та часник.
- Томати щільно накладаємо у банку. Протикаємо їх виделкою, щоб не полопалися від окропу.
- Зверху накриваємо листком хрону.
- Кип'ятимо воду, заливаємо нею помідори. Закриваємо кришками, вкутуємо ковдрою та тримаємо 20 хвилин.
- Воду зливаємо назад у каструлю та готуємо маринад. Додаємо всі інгредієнти та кип'ятимо воду 5 хвилин.
- Киплячий маринад заливаємо в банку і одразу закатуємо.
- Перевертаємо банку та вкриваємо ковдрою, щоб вистигання було повільним.
- Зберігаємо у зручному місці до споживання.
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