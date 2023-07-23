Рецепт этого маринада можно использовать как для помидоров, так и для огурцов. А простая формула "3 – 6 – 9" подскажет вам сколько ложек соли, сахара и уксуса нужно добавлять.
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Попытайтесь заготовить помидоры по этому рецепту – и вы точно захотите повторить его снова.
Рецепт маринованных помидоров
Время: 30 минут
Порций: 3-литровая банка
Приготовление:
- Тщательно моем помидоры, петрушку и укроп.
- Чеснок и перец нарезаем слайсами.
- Стерилизуем банку.
- На дно выкладываем петрушку, укроп и чеснок.
- Томаты плотно накладываем в банку. Протыкаем их вилкой, чтобы не полопались от кипятка.
- Сверху накрываем листом хрена.
- Кипятим воду, заливаем ею помидоры. Закрываем крышками, укутываем одеялом и держим 20 минут.
- Воду сливаем обратно в кастрюлю и готовим маринад. Добавляем все ингредиенты и кипятим воду 5 минут.
- Кипящий маринад заливаем в банку и сразу закатываем.
- Переворачиваем банку и укрываем одеялом, чтобы остывание было медленным.
- Сохраняем в удобном месте до потребления.
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