Це часникове масло готується дуже просто та виходить нереально смачним. Інгредієнти є ледь не в кожного в холодильнику.

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Рецепт духмяного часникового масла

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 20 зубчиків часнику;

– 40 мілілітрів олії;

– 120 грамів вершкового масла;

– 5 – 10 грамів улюбленої зелені;

– 1 чайна ложка солі.

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Приготування:

Очищений часник залийте олією і запікайте 30 хвилин при 180 градусах. У процесі можна декілька разів перемішати. Часник просто має стати м'яким і ледь золотистим, тож слідкуйте, аби він не згорів. Злийте олію. Потім її можна використати для салату або приготування інших страв. Охолодіть часник до теплого стану. Покладіть у блендер холодне вершкове масло, часник, зелень, сіль та взбийте до однорідності. Готове масло перекладіть у форму і зберігайте у холодильнику. Подавайте з підсмаженим хлібом.

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