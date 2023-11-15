Це часникове масло готується дуже просто та виходить нереально смачним. Інгредієнти є ледь не в кожного в холодильнику.
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Рецепт духмяного часникового масла
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Очищений часник залийте олією і запікайте 30 хвилин при 180 градусах. У процесі можна декілька разів перемішати. Часник просто має стати м'яким і ледь золотистим, тож слідкуйте, аби він не згорів.
- Злийте олію. Потім її можна використати для салату або приготування інших страв. Охолодіть часник до теплого стану.
- Покладіть у блендер холодне вершкове масло, часник, зелень, сіль та взбийте до однорідності.
- Готове масло перекладіть у форму і зберігайте у холодильнику. Подавайте з підсмаженим хлібом.