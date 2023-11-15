Мы еще такого не ели: приготовьте идеальное чесночное масло для вкусных завтраков

Если вы любите сливочное масло, попробуйте обогатить его вкус чесноком. По этому простому рецепту вы получите намазку, которую трудно не съесть до конца.

Это чесночное масло готовится очень просто и получается нереально вкусным. Ингредиенты есть чуть ли не у каждого в холодильнике.

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Рецепт душистого чесночного масла

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

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– 20 зубчиков чеснока;– 40 миллилитров масла;– 120 граммов сливочного масла;– 5 – 10 грамм любимой зелени;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Очищенный чеснок залейте растительным маслом и запекайте 30 минут при 180 градусах. В процессе можно несколько раз перемешать. Чеснок просто должен стать мягким и чуть золотистым, так что следите, чтобы он не сгорел. Слейте масло. Затем его можно использовать для салата или приготовления других блюд. Охладите чеснок до теплого состояния. Положите в блендер холодное сливочное масло, чеснок, зелень, соль и взбейте до однородности. Готовое масло переложите в форму и храните в холодильнике. Подавайте с поджаренным хлебом.