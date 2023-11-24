Символом наступающего года будет зеленый деревянный дракон. Говорят, что если его не почтить, то следующие 365 дней вряд ли будут удачными.

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Вкусный новогодний салат – пошаговый рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Крабовые палочки очистите от пленки и мелко нашинкуйте. Из яблока уберите сердцевину и измельчите кубиком. Высыпьте оба ингредиента в миску, заправьте майонезом и перемешайте.
  2. Яйца сварите, остудите и почистите. У одного яйца уберите белок. Все остальное нарежьте кубиком.
  3. Добавьте к яблоку и крабовым палочкам нарезанный лук-порей, яйца и кукурузу.
  4. Выложите салат на поднос, соблюдая форму дракона. Нарежьте киви слайсами и украсьте сверху, имитируя чешую.
  5. Из яичного белка и маслин сделайте глаза для дракона. Лапки также вырежьте из маслин.
  6. Гребень и позвоночник сформируйте из лука-порея и свежего огурца, а крылья – из листочков пекинской капусты.