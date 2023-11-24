Символом року, що приходить, буде зелений дерев'яний дракон. Кажуть, що якщо його не вшанувати, то наступні 365 днів навряд чи будуть вдалими.
Ще одна смачна ідея Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв
Смачний новорічний салат – покроковий рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Крабові палички очистьте від плівки та дрібно наріжте. З яблука приберіть серцевину і також подрібніть кубиком. Висипте обидва інгредієнти в миску, заправте майонезом і перемішайте.
- Яйця зваріть, остудіть та почистьте. В одного яйця приберіть білок. Все інше наріжте кубиком.
- Додайте до яблука і крабових паличок нарізану цибулю-порей, яйця та кукурудзу.
- Викладіть салат на тацю, дотримуючись форми дракона. Наріжте ківі слайсами та прикрасьте зверху, імітуючи луску.
- З яєчного білка і маслин зробіть очі для дракона. Лапки також виріжте з маслин.
- Гребінь і хребет сформуйте з цибулі-порею і свіжого огірка, а крила – з листочків пекінської капусти.