Символом року, що приходить, буде зелений дерев'яний дракон. Кажуть, що якщо його не вшанувати, то наступні 365 днів навряд чи будуть вдалими.

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Смачний новорічний салат – покроковий рецепт

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів крабових паличок;

– 4 – 5 яєць;

– 250 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 яблуко;

– 1 цибуля порей;

– 2 – 3 листочки пекінської капусти;

– 3 плоди ківі;

– маслини;

– огірок;

– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Крабові палички очистьте від плівки та дрібно наріжте. З яблука приберіть серцевину і також подрібніть кубиком. Висипте обидва інгредієнти в миску, заправте майонезом і перемішайте. Яйця зваріть, остудіть та почистьте. В одного яйця приберіть білок. Все інше наріжте кубиком. Додайте до яблука і крабових паличок нарізану цибулю-порей, яйця та кукурудзу. Викладіть салат на тацю, дотримуючись форми дракона. Наріжте ківі слайсами та прикрасьте зверху, імітуючи луску. З яєчного білка і маслин зробіть очі для дракона. Лапки також виріжте з маслин. Гребінь і хребет сформуйте з цибулі-порею і свіжого огірка, а крила – з листочків пекінської капусти.

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