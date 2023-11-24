Супервкусный салат "Новогодний Дракон": королевское блюдо за 15 минут

"Новогодний Дракон" – блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Благодаря своему оригинальному виду этот салат порадует и взрослых, и детей.

Символом наступающего года будет зеленый деревянный дракон. Говорят, что если его не почтить, то следующие 365 дней вряд ли будут удачными.

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Вкусный новогодний салат – пошаговый рецепт

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

– 400 граммов крабовых палочек;– 4 – 5 яиц;– 250 граммов консервированной кукурузы;– 1 яблоко;– 1 лук порей;– 2 – 3 листика пекинской капусты;– 3 плода киви;– маслины;– огурец;– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Крабовые палочки очистите от пленки и мелко нашинкуйте. Из яблока уберите сердцевину и измельчите кубиком. Высыпьте оба ингредиента в миску, заправьте майонезом и перемешайте. Яйца сварите, остудите и почистите. У одного яйца уберите белок. Все остальное нарежьте кубиком. Добавьте к яблоку и крабовым палочкам нарезанный лук-порей, яйца и кукурузу. Выложите салат на поднос, соблюдая форму дракона. Нарежьте киви слайсами и украсьте сверху, имитируя чешую. Из яичного белка и маслин сделайте глаза для дракона. Лапки также вырежьте из маслин. Гребень и позвоночник сформируйте из лука-порея и свежего огурца, а крылья – из листочков пекинской капусты.