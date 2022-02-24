Продукты первой необходимости: спасительный набор для рюкзака

Ночью, 24 февраля, Россия вторглась в нашу страну, начала массовые атаки и обстрелы. Мы подготовили для вас список продуктов первой необходимости, которые нужно брать с собой в укрытие.

Вода

Убедитесь, что у вас достаточно питьевой воды. Приобретите большие бутылки негазированной воды из расчета 1,5 литра на человека. Также не будут лишними небольшие бутылки с питьевой водой в объеме 0,5 – 0,7 литра.

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Хлеб

Не требуют особых условий хранения баранки, сухари, пряники, рисовые и гречишные хлебцы. Если хлеб стал черствым – не выбрасывайте его, а размочите в воде или компоте.

Консервы

Обеспечьте родных консервированными продуктами (домашними или магазинными производства), такими как:

паштет (мясной, рыбный);

гуляш;

шпроты;

фасоль;

тушенка (говяжья, куриная, индюшиная, свиная).

Сладкое:

печенье;

пастила;

зефир;

арахисовая паста;

мармелад.

Проверяйте срок годности консервов, чтобы избежать отравления.



Фото BBC

Сухофрукты:

орехи (грецкие, миндаль, арахис);

сухофрукты (яблоки, сливки, груши).

дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!