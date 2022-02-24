Продукты первой необходимости: спасительный набор для рюкзака
Ночью, 24 февраля, Россия вторглась в нашу страну, начала массовые атаки и обстрелы. Мы подготовили для вас список продуктов первой необходимости, которые нужно брать с собой в укрытие.
Вода
Убедитесь, что у вас достаточно питьевой воды. Приобретите большие бутылки негазированной воды из расчета 1,5 литра на человека. Также не будут лишними небольшие бутылки с питьевой водой в объеме 0,5 – 0,7 литра.
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Хлеб
Не требуют особых условий хранения баранки, сухари, пряники, рисовые и гречишные хлебцы. Если хлеб стал черствым – не выбрасывайте его, а размочите в воде или компоте.
Консервы
Обеспечьте родных консервированными продуктами (домашними или магазинными производства), такими как:
паштет (мясной, рыбный);
гуляш;
шпроты;
фасоль;
тушенка (говяжья, куриная, индюшиная, свиная).
Сладкое:
- печенье;
- пастила;
- зефир;
- арахисовая паста;
- мармелад.
Фото BBC
Сухофрукты:
- орехи (грецкие, миндаль, арахис);
- сухофрукты (яблоки, сливки, груши).