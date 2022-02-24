Вода

Переконайтеся, що у вас достатньо питної води. Придбайте великі пляшки негазованої води з розрахунку 1,5 літра на особу. Також не будуть зайвими невеличкі пляшки з питною водою (об'ємом 0,5 – 0,7 літра).

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Хліб

Не потребують особливих умов зберігання бублики, сухарі, пряники, рисові та гречані хлібці. Якщо хліб зачерствів – не викидайте його, а розмочіть у воді чи узварі.

Консерви

Забезпечте рідних консервованими продуктами (домашніми чи магазинними виробництва), як-от:

  • паштет (м'ясний, рибний);
  • гуляш;
  • шпроти;
  • квасоля;
  • тушонка (яловича, куряча, індича, свиняча).

Солодке:

  • печиво;
  • пастила;
  • зефір;
  • арахісова паста;
  • мармелад.


Фото BBC

Сухофрукти:

  • горіхи (волоські, мигдаль, арахіс);
  • сухофрукти (яблука, сливи, груші).