Вода

Переконайтеся, що у вас достатньо питної води. Придбайте великі пляшки негазованої води з розрахунку 1,5 літра на особу. Також не будуть зайвими невеличкі пляшки з питною водою (об'ємом 0,5 – 0,7 літра).

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Хліб

Не потребують особливих умов зберігання бублики, сухарі, пряники, рисові та гречані хлібці. Якщо хліб зачерствів – не викидайте його, а розмочіть у воді чи узварі.

Консерви

Забезпечте рідних консервованими продуктами (домашніми чи магазинними виробництва), як-от:

паштет (м'ясний, рибний);

гуляш;

шпроти;

квасоля;

тушонка (яловича, куряча, індича, свиняча).

Будьте уважні! Перевіряйте термін придатності консервів, щоб уникнути отруєння.

Солодке:

печиво;

пастила;

зефір;

арахісова паста;

мармелад.



Фото BBC

Сухофрукти:

горіхи (волоські, мигдаль, арахіс);

сухофрукти (яблука, сливи, груші).

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