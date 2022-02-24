Вода
Переконайтеся, що у вас достатньо питної води. Придбайте великі пляшки негазованої води з розрахунку 1,5 літра на особу. Також не будуть зайвими невеличкі пляшки з питною водою (об'ємом 0,5 – 0,7 літра).
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Хліб
Не потребують особливих умов зберігання бублики, сухарі, пряники, рисові та гречані хлібці. Якщо хліб зачерствів – не викидайте його, а розмочіть у воді чи узварі.
Консерви
Забезпечте рідних консервованими продуктами (домашніми чи магазинними виробництва), як-от:
- паштет (м'ясний, рибний);
- гуляш;
- шпроти;
- квасоля;
- тушонка (яловича, куряча, індича, свиняча).
Солодке:
- печиво;
- пастила;
- зефір;
- арахісова паста;
- мармелад.
Фото BBC
Сухофрукти:
- горіхи (волоські, мигдаль, арахіс);
- сухофрукти (яблука, сливи, груші).