Как приготовить профитроли с заварным кремом: простой рецепт
Очень вкусный десерт – нежные пирожные, которые понравятся детям и взрослым. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Источник: 24 канал
Профитроли – традиционная выпечка французской кухни. Пирожные готовят из заварного теста с кремом и украшают шоколадной глазурью.
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Как приготовить профитроли
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюле смешайте молоко с водой, добавьте масло, сахар, ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения. Далее – добавьте муку, тщательно перемешайте.
- Выложите тесто в миску, добавьте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
- Тесто выложите в кондитерский мешок.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, сформируйте шарики размером 2-3 сантиметра, отправьте запекаться на 15-25 минут до готовности. Важно! Не открывайте духовку во время выпекания.
Профитроли/ Фото ru.freepik.com
Как приготовить заварной крем
- Для приготовления крема просейте муку через сито.
- В миске смешайте яичные желтки, добавьте одно яйцо, сахар, муку, ванильный сахар.
- Молоко разогрейте в кастрюле и влейте в миску с желтками, перемешайте до однородной консистенции. Крем на маленьком огне доведите до кипения и оставьте для полного охлаждения при комнатной температуре.
- Выложите крем в кондитерский мешок, наполните кремом пирожные.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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