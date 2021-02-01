Очень вкусный десерт – нежные пирожные, которые понравятся детям и взрослым. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Источник: 24 канал Профитроли – традиционная выпечка французской кухни. Пирожные готовят из заварного теста с кремом и украшают шоколадной глазурью. Читайте также Торт Вулкан – рецепт кондитерки Лизы Глинской Как приготовить профитроли Ингредиенты для теста:

– 150 миллилитров молока 2,5%;

– 150 миллилитров воды;

– 4 яйца;

– 2 чайные ложки сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов муки;

– ванильный сахар. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кастрюле смешайте молоко с водой, добавьте масло, сахар, ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения. Далее – добавьте муку, тщательно перемешайте. Выложите тесто в миску, добавьте яйца, перемешайте до однородной консистенции. Тесто выложите в кондитерский мешок. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, сформируйте шарики размером 2-3 сантиметра, отправьте запекаться на 15-25 минут до готовности. Важно! Не открывайте духовку во время выпекания. Профитроли/ Фото ru.freepik.com Как приготовить заварной крем Ингредиенты:

– 3 яичных желтка;

– 1 яйцо;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 80 граммов муки;

– 50 граммов сахара,

– ванильный сахар. Для приготовления крема просейте муку через сито. В миске смешайте яичные желтки, добавьте одно яйцо, сахар, муку, ванильный сахар. Молоко разогрейте в кастрюле и влейте в миску с желтками, перемешайте до однородной консистенции. Крем на маленьком огне доведите до кипения и оставьте для полного охлаждения при комнатной температуре. Выложите крем в кондитерский мешок, наполните кремом пирожные. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!