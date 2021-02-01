Як приготувати профітролі з заварним кремом: простий рецепт
Надзвичайно смачний десерт – ніжні тістечка, які сподобаються дітям і дорослим. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.
Джерело: 24 канал
Профітролі – традиційна випічка французької кухні. Тістечка готують із заварного тіста з кремом і прикрашають шоколадною глазур'ю.
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Як приготувати профітролі
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У каструлі змішайте молоко з водою, додайте масло, цукор, ванільний цукор, перемішайте, доведіть до кипіння. Далі – додайте борошно, ретельно перемішайте.
- Викладіть тісто у миску, додайте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
- Тісто викладіть у кондитерський мішок.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, сформуйте кульки розміром 2-3 сантиметри, відправте запікатись на 15-25 хвилин до готовності. Важливо! Не відкривайте духовку під час випікання.
Профітролі/ Фото ru.freepik.com
Як приготувати заварний крем
- Для приготування крему просійте борошно через сито.
- У мисці змішайте яєчні жовтки, додайте одне яйце, цукор, борошно, ванільний цукор.
- Молоко розігрійте у каструлі та влийте у миску з жовтками, перемішайте до однорідної консистенції. Крем на малому вогні доведіть до кипіння, залиште для повного охолодження при кімнатній температурі.
- Викладіть крем у кондитерський мішок, наповніть кремом тістечка.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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