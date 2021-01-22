Очень вкусный шоколадный торт "Вулкан" с ванильным заварным кремом от Лизы Глинской может приготовить даже начинающий!

Украинская кондитерка Лиза Глинская подготовила для читателей своего инстаграма очень вкусный рецепт торта "Вулкан".

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Кондитерка уверяет, что торт получается очень вкусным, а в его приготовлении нет ничего сложного. Нежный шоколадный бисквит в сочетании с заварным кремом – объедение!

Как приготовить торт "Вулкан"

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

– 150 г муки;

– 150 г сахара;

– 100 г черного шоколада;

– 80 г сметаны

– 80 г яиц;

– 80 мл кипятка;

– 70 г сливочного масла;

– 4 г разрыхлителя;

– 4 г соды;

– 30 г какао.

Для заварного крема:

– 400 мл молока

– 60 г желтков;

– 80 г сахара,

– 20 г кукурузного крахмала;

– 20 г муки;

– 30 г сливочного масла;

– ½ стручка ванили.

Для декора:

– 100 г черного шоколада;

– 80 г грецких орехов;

– 15 мл масла.

Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "Конвекция". На паровой бане или в микроволновке растопите шоколад со сливочным маслом. В чашу комбайна добавьте яйца, сахар и сметану – взбейте 1-2 минуты до однородной массы. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соду. Влейте шоколадную массу в смесь со сметаной – перемешайте. Через сито добавьте в чашу комбайна смесь из муки и какао – перемешайте тесто до однородной массы. Влейте кипяток в тесто и снова перемешайте его. Для приготовления ванильного заварного крема разогрейте молоко и добавьте семена ванили. Соедините желтки с сахаром, мукой и кукурузным крахмалом в отдельной миске. Влейте 1/3 теплого молока к яичной массе – перемешайте и вылейте все обратно в кастрюлю с молоком. Доведите смесь до кипения. Она должна прокипеть около 20-30 секунд – не забывайте постоянно помешивать ее. Снимите крем с огня и добавьте сливочное масло – перемешайте. Переложите крем в кондитерский мешок. Выложите пергамент для выпечки на дно круглой кондитерской формы для выпечки, ее края смажьте сливочным маслом. Выложите шоколадное тесто в форму и разровняйте его. В центр теста высаживаем крем из кондитерского мешка круговыми движениями. Выпекайте торт 30-35 минут. Растопите шоколад с маслом и соедините с целыми грецкими орехами. Выньте торт, переложите на тарелку и задекорируйте шоколадной массой с орешками. Приятного аппетита!

Рецепт торта "Вулкан" от Елизаветы Глинской – видео: