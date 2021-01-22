Торт Вулкан – рецепт кондитерки Лизы Глинской
Очень вкусный шоколадный торт "Вулкан" с ванильным заварным кремом от Лизы Глинской может приготовить даже начинающий!
Украинская кондитерка Лиза Глинская подготовила для читателей своего инстаграма очень вкусный рецепт торта "Вулкан".
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Кондитерка уверяет, что торт получается очень вкусным, а в его приготовлении нет ничего сложного. Нежный шоколадный бисквит в сочетании с заварным кремом – объедение!
Как приготовить торт "Вулкан"
- Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "Конвекция".
- На паровой бане или в микроволновке растопите шоколад со сливочным маслом.
- В чашу комбайна добавьте яйца, сахар и сметану – взбейте 1-2 минуты до однородной массы.
- В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соду.
- Влейте шоколадную массу в смесь со сметаной – перемешайте.
- Через сито добавьте в чашу комбайна смесь из муки и какао – перемешайте тесто до однородной массы.
- Влейте кипяток в тесто и снова перемешайте его.
- Для приготовления ванильного заварного крема разогрейте молоко и добавьте семена ванили.
- Соедините желтки с сахаром, мукой и кукурузным крахмалом в отдельной миске.
- Влейте 1/3 теплого молока к яичной массе – перемешайте и вылейте все обратно в кастрюлю с молоком.
- Доведите смесь до кипения. Она должна прокипеть около 20-30 секунд – не забывайте постоянно помешивать ее.
- Снимите крем с огня и добавьте сливочное масло – перемешайте.
- Переложите крем в кондитерский мешок.
- Выложите пергамент для выпечки на дно круглой кондитерской формы для выпечки, ее края смажьте сливочным маслом.
- Выложите шоколадное тесто в форму и разровняйте его.
- В центр теста высаживаем крем из кондитерского мешка круговыми движениями.
- Выпекайте торт 30-35 минут.
- Растопите шоколад с маслом и соедините с целыми грецкими орехами.
- Выньте торт, переложите на тарелку и задекорируйте шоколадной массой с орешками. Приятного аппетита!
Рецепт торта "Вулкан" от Елизаветы Глинской – видео:
Источник: SmachnoNews
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