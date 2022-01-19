Просто о главном: как приготовить идеальный шоколадный ганаш

Ганашем называют вкуснейший крем из равных частей шоколада и сливок. Невероятную шелковистость ему придает сливочное масло. Об этом и других секретах идеального ганаша читайте далее.

Ганаш – важный компонент многих блюд. Это прекрасное средство для украшения тортов, пирогов и макарун. Также с ним можно приготовить трюфельные конфеты.

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Для идеального ганаша требуются отборные продукты. Чем меньше какао в шоколаде, тем светлее и слаще будет крем. Итак, цвет и вкус эмульсии вы регулируете сами.

Незаменимый компонент для десерта / Фото pexels

Выбирая крем для ганаша, обращайте внимание на жирность сливок. Для лучшего результата следует выбрать 30% или 36% продукт.

Шоколад со сливками можно растворить несколькими способами: залить шоколад горячими сливками, растворить в микроволновке или на пару.

Великолепная консистенция / Фото pinterest

Растапливая ингредиенты в микроволновке, не забудьте установить самую низкую или среднюю мощность и помешивать шоколад каждые 20 – 30 секунд, чтобы он не пригорел.

При растворении на пару следите за тем, чтобы вода не сильно кипела и не попадала в емкость с шоколадом. Растапливая шоколад в кастрюле, обязательно установите слабую мощность конфорки, чтобы шоколад не пригорел ко дну посуды.