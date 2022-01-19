Ганаш використовується для багатьох страв. Завдяки йому можна приготувати трюфелі, також це чудовий варіант прикрашання та покриття торта, декору макарунів або основи для пирога.

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Для отримання ідеального ганаша слід обрати добірні продукти. Чим менш насичений шоколад какао – тим солодшою буде страва. Тому цей інгредієнт варто підбирати під свій смак.

Незамінний компонент для десерту / Фото pexels

Вибираючи крем для ганаша, звертайте увагу на жирність вершків. Для найкращого результату варто обрати 30% або 36% продукт.

Шоколад з вершками можна розчинити кількома способами: залити шоколад гарячими вершками, розчинити в мікрохвильовій печі або на пару.

Чудова консистенція / Фото pinterest

Розтоплюючи інгредієнти в мікрохвильовій печі, не забудьте встановити найнижчу або середню потужність і помішувати шоколад кожні 20 – 30 секунд, щоб він не пригорів.

При розчиненні на пару стежте за тим, щоб вода не сильно кипіла і не потрапляла в ємність з шоколадом. Розтоплюючи шоколад в каструлі, обов’язково встановіть слабку потужність конфорки, щоб шоколад не пригорів до дна посуду.