Рецепт куриных бедер с цитрусовыми

  • Время: 2 часа 35 минут
  • Порции: 6

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Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду гриль на среднем огне.
  1. В миске смешайте кинзу, базилик, зеленый лук, 2 столовых ложки масла, сок и цедру лайма, сахар, имбирь, соль и перец.


Фото Damn delicious

  1. В большой миске смешайте смесь курицы и кинзы. Маринуйте мясо от 2 – 8 часов, периодически переворачивая. Слейте курицу из маринада.
  1. Обжарьте куриные бедра на сковороде 10 – 20 минут.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте блюдо с кусочками лайма или лимона.

Приятного аппетита!