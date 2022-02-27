Рецепт куриных бедер с цитрусовыми
- Время: 2 часа 35 минут
- Порции: 6
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Приготовление:
- Разогрейте сковороду гриль на среднем огне.
- В миске смешайте кинзу, базилик, зеленый лук, 2 столовых ложки масла, сок и цедру лайма, сахар, имбирь, соль и перец.
Фото Damn delicious
- В большой миске смешайте смесь курицы и кинзы. Маринуйте мясо от 2 – 8 часов, периодически переворачивая. Слейте курицу из маринада.
- Обжарьте куриные бедра на сковороде 10 – 20 минут.
Фото Damn delicious
- Подавайте блюдо с кусочками лайма или лимона.
Приятного аппетита!