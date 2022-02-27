Рецепт курячих стегон з цитрусовими
Час: 2 години 35 хвилин
Порції: 6
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Приготування:
- Розігрійте сковорідку-гриль на середньому вогні.
- У мисці змішайте кінзу, базилік, зелену цибулю, 2 столові ложки олії, сік та цедру лайма, цукор, імбир, сіль і перець.
Фото Damn delicious
- У великій мисці змішайте суміш курки та кінзи. Маринуйте м'ясо від 2 – 8 годин, періодично перевертаючи. Злийте курку з маринаду.
- Обсмажте курячі стегна на сковорідці 10 – 20 хвилин.
Фото Damn delicious
- Подавайте страву зі шматочками лайма чи лимона.
Смачного!