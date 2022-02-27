Рецепт курячих стегон з цитрусовими

Час: 2 години 35 хвилин

Порції: 6

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Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку-гриль на середньому вогні.
  1. У мисці змішайте кінзу, базилік, зелену цибулю, 2 столові ложки олії, сік та цедру лайма, цукор, імбир, сіль і перець.


Фото Damn delicious

  1. У великій мисці змішайте суміш курки та кінзи. Маринуйте м'ясо від 2 – 8 годин, періодично перевертаючи. Злийте курку з маринаду.
  1. Обсмажте курячі стегна на сковорідці 10 – 20 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте страву зі шматочками лайма чи лимона.

Смачного!