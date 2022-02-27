Простое блюдо к столу: куриные бедра с цитрусовыми

27 февраля 2022 , 17:23
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Источник:

Damn delicious

Чтобы приготовить сочную курочку, выбирайте бедра. Мы выбрали для вас рецепт с цитрусовыми и свежей зеленью.

Рецепт куриных бедер с цитрусовыми

  • Время: 2 часа 35 минут
  • Порции: 6

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Ингредиенты:
 – 1 килограмм куриных бедер (без костей и кожи);
 – 1/3 стакана измельченных свежих листьев кинзы;
 –1/4 стакана базилика;
 – 2 зеленые луковицы;
​ – 3 столовые ложки масла;
 – 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма или лимона;
​ – 1 столовая ложка цедры лайма или лимона;
​ – 1 столовая ложка сахара;
 – 2 чайные ложки тертого имбиря;
​ – 1/2 чайной ложки соли;
 – 1/2 чайной ложки свежесмолотого черного перца.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду гриль на среднем огне.
  1. В миске смешайте кинзу, базилик, зеленый лук, 2 столовых ложки масла, сок и цедру лайма, сахар, имбирь, соль и перец.


Фото Damn delicious

  1. В большой миске смешайте смесь курицы и кинзы. Маринуйте мясо от 2 – 8 часов, периодически переворачивая. Слейте курицу из маринада.
  1. Обжарьте куриные бедра на сковороде 10 – 20 минут.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте блюдо с кусочками лайма или лимона.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак