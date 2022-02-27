Простое блюдо к столу: куриные бедра с цитрусовыми
27 февраля 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Чтобы приготовить сочную курочку, выбирайте бедра. Мы выбрали для вас рецепт с цитрусовыми и свежей зеленью.
Рецепт куриных бедер с цитрусовыми
- Время: 2 часа 35 минут
- Порции: 6
Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицейИнгредиенты:
– 1 килограмм куриных бедер (без костей и кожи);
– 1/3 стакана измельченных свежих листьев кинзы;
–1/4 стакана базилика;
– 2 зеленые луковицы;
– 3 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма или лимона;
– 1 столовая ложка цедры лайма или лимона;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 чайные ложки тертого имбиря;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки свежесмолотого черного перца.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду гриль на среднем огне.
- В миске смешайте кинзу, базилик, зеленый лук, 2 столовых ложки масла, сок и цедру лайма, сахар, имбирь, соль и перец.
Фото Damn delicious
- В большой миске смешайте смесь курицы и кинзы. Маринуйте мясо от 2 – 8 часов, периодически переворачивая. Слейте курицу из маринада.
- Обжарьте куриные бедра на сковороде 10 – 20 минут.
Фото Damn delicious
- Подавайте блюдо с кусочками лайма или лимона.
Приятного аппетита!