Торт, в котором сочетаются белый шоколад, маскарпоне и клюква станет изюминкой и желаемым моментом застолья.
Интересно Идеально для Пасхи: рецепты мясных блюд к праздничному столу
Скорее храните рецепт и удивляйте близких особым десертом.
Рецепт торта с клюквой и белым шоколадом
Время: 2 часа
Порций: 4
Прекрасный десерт / Фото kwestiasmaku
Приготовление:
- Печенье тщательно перемешать миксером или измельчителем с добавлением растопленного сливочного масла.
- Выложить массу в металлическую форму (желательно со съемным дном) диаметром примерно 23 сантиметра, плотно прижать ко дну и бортам. Выпекайте примерно 8 – 10 минут при 180 градусах, а затем охладите (выпечку можно пропустить, если у вас нет духовки, а вместо этого поставить тесто в холодильник).
- Поместите клюкву в кастрюлю вместе с сахаром. Готовьте около 10 – 15 минут без крышки, пока фрукт не распадется и не загустеет. Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква прилипает ко дну.
- Вскипятите сливки, отставьте от огня, добавьте поломанный кубиками шоколад и перемешайте до полного растворения.
- Дайте полностью остыть (например, в кастрюле с холодной водой). Взбивайте маскарпоне около минуты электрическим миксером, пока оно не увеличится в объеме.
- Добавьте их в охлажденный шоколад в 3 приема, каждый раз ненадолго перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
- Выложите на тесто клюкву, а сверху крем и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.