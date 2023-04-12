Торт, у якому поєднуються білий шоколад, маскарпоне та журавлина стане "родзинкою" та бажаним моментом застілля.

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Скоріше зберігайте рецепт і дивуйте близьких особливим десертом.

Рецепт торта із журавлиною та білим шоколадом

Час: 2 години
Порцій: 4

Чудовий десерт / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Печиво ретельно перемішати міксером або подрібнювачем з додаванням розтопленого вершкового масла.
  2. Викласти масу в металеву форму для (бажано зі знімним дном) діаметром приблизно 23 сантиметри, щільно притиснути до дна та бортів. Випікайте приблизно 8 – 10 хвилин при 180 градусах, а потім охолодіть (випікання можна пропустити, якщо у вас немає духовки, а замість цього поставити тісто в холодильник).
  3. Помістіть журавлину в каструлю разом з цукром. Готуйте близько 10 – 15 хвилин без кришки, поки фрукт не розпадеться і не загусне. Тим часом час від часу помішуйте і збризкуйте водою, якщо журавлина прилипає до дна.
  4. Закип’ятіть вершки, відставте з вогню, додайте поламаний кубиками шоколад і перемішайте до повного розчинення. Дайте повністю охолонути (наприклад, в каструлі з холодною водою).
  5. Збивайте маскарпоне близько хвилини електричним міксером, поки воно не збільшиться в об’ємі. Додайте їх до охолодженого шоколаду в 3 прийоми, щоразу ненадовго перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  6. Викладіть на тісто журавлину, а зверху крем і поставте в холодильник приблизно на 2 години.