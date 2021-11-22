Чтобы куриное филе осталось питательным, сохранившее сочность, мы предлагаем вам приготовить его в духовке. Полейте мясо сливочной заправкой с ароматными итальянскими специями и чесноком и подождите 35 минут, пока все запечется. Результат вас приятно удивит, а родные обязательно засыпят вас комплиментами и благодарностями за вкусный обед или ужин.

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Рецепт куриного филе в духовке

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 4

Запеченная курочка в сливочном соусе / Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 2 штуки куриного филе;

– 2 сырых куриных яйца;

– 70 граммов твердого сыра;

– 7 столовых ложек сметаны;

– ½ чайной ложки лимонного перца;

– ½ чайной ложки сухих итальянских специй;

– черный молотый перец;

– соль;

– 1 зубчик свежего чеснока;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2 помидора;

– несколько веточек свежей зелени.

Приготовление:

Тщательно вымойте мясо, нарежьте его средними кубиками.

Скриншот с видео

Приправьте курицу солью, перцем и разомните руками.

Скриншот с видео

Смажьте жаростойкий противень маслом.

Скриншот с видео

Выложите кусочки курочки и разровняйте вилкой.

Скриншот с видео

В отдельной посуде смешайте сырые яйца, остальные специи, выжатый чеснок и сметану.

Скриншот с видео

Натрите творог на мелкой терке и добавьте к сливочной заправке. Перемешайте.

Скриншот с видео

Полейте заправкой курятину.

Нарежьте помидоры тонкими кольцами и выложите сверху на мясо и заправку.

Скриншот с видео

Снова посыпьте тертым сыром.

Скриншот с видео

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо из курицы под слоем фольги 25 минут и еще 10 без нее.

Скриншот с видео

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления куриного филе в духовке: