Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.

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Рецепт курячого філе в духовці

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 2 штуки курячого філе;

– 2 сирих курячих яєць;

– 70 грамів твердого сиру;

– 7 столових ложок сметани;

– ½ чайної ложки лимонного перцю;

– ½ чайної ложки сухих італійських спецій;

– чорний мелений перець;

– сіль;

– 1 зубчик свіжого часнику;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 2 помідори;

– кілька гілочок свіжої зелені.

Приготування:

Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.



Скріншот з відео

Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.



Скріншот з відео

Змастіть жаротривке деко олією.



Скріншот з відео

Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.



Скріншот з відео

У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.



Скріншот з відео

Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.



Скріншот з відео

Полийте заправкою курятину.

Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.



Скріншот з відео

Знову посипте тертим сиром.



Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.



Скріншот з відео

Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування курячого філе в духовці: