Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.
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Рецепт курячого філе в духовці
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.
Скріншот з відео
- Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.
Скріншот з відео
- Змастіть жаротривке деко олією.
Скріншот з відео
- Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.
Скріншот з відео
- У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.
Скріншот з відео
- Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.
Скріншот з відео
- Полийте заправкою курятину.
- Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.
Скріншот з відео
- Знову посипте тертим сиром.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.
Скріншот з відео
- Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування курячого філе в духовці: