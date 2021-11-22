Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.

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Рецепт курячого філе в духовці

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4


Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.


Скріншот з відео

  1. Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.


Скріншот з відео

  1. Змастіть жаротривке деко олією.


Скріншот з відео

  1. Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.


Скріншот з відео

  1. У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.


Скріншот з відео

  1. Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Полийте заправкою курятину.
  1. Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.


Скріншот з відео

  1. Знову посипте тертим сиром.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.


Скріншот з відео

  1. Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування курячого філе в духовці: