Простой рецепт приготовления куриного филе в духовке: сытно и вкусно

Мы уверены, что вы знаете множество вкусных блюд из курятины, но чтобы было быстро и просто, пожалуй, таких мало. У нас есть рецепт самого простого блюда из куриного филе, при этом вкус мяса будет нежным, сочным и не жирным.

Чтобы куриное филе осталось питательным, сохранившее сочность, мы предлагаем вам приготовить его в духовке. Полейте мясо сливочной заправкой с ароматными итальянскими специями и чесноком и подождите 35 минут, пока все запечется. Результат вас приятно удивит, а родные обязательно засыпят вас комплиментами и благодарностями за вкусный обед или ужин.

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Рецепт куриного филе в духовке

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 4

Запеченная курочка в сливочном соусе / Скриншот с видео

– 2 штуки куриного филе;– 2 сырых куриных яйца;– 70 граммов твердого сыра;– 7 столовых ложек сметаны;– ½ чайной ложки лимонного перца;– ½ чайной ложки сухих итальянских специй;– черный молотый перец;– соль;– 1 зубчик свежего чеснока;– 2 столовые ложки подсолнечного масла;– 2 помидора;– несколько веточек свежей зелени.

Приготовление:

Тщательно вымойте мясо, нарежьте его средними кубиками.

Скриншот с видео

Приправьте курицу солью, перцем и разомните руками.

Скриншот с видео

Смажьте жаростойкий противень маслом.

Скриншот с видео

Выложите кусочки курочки и разровняйте вилкой.

Скриншот с видео

В отдельной посуде смешайте сырые яйца, остальные специи, выжатый чеснок и сметану.

Скриншот с видео

Натрите творог на мелкой терке и добавьте к сливочной заправке. Перемешайте.

Скриншот с видео

Полейте заправкой курятину.

Нарежьте помидоры тонкими кольцами и выложите сверху на мясо и заправку.

Скриншот с видео

Снова посыпьте тертым сыром.

Скриншот с видео

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо из курицы под слоем фольги 25 минут и еще 10 без нее.

Скриншот с видео

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления куриного филе в духовке: