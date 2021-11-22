Простой рецепт приготовления куриного филе в духовке: сытно и вкусно

22 ноября 2021 , 21:16
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Источник:

ютуб пани Леси

Мы уверены, что вы знаете множество вкусных блюд из курятины, но чтобы было быстро и просто, пожалуй, таких мало. У нас есть рецепт самого простого блюда из куриного филе, при этом вкус мяса будет нежным, сочным и не жирным.

Чтобы куриное филе осталось питательным, сохранившее сочность, мы предлагаем вам приготовить его в духовке. Полейте мясо сливочной заправкой с ароматными итальянскими специями и чесноком и подождите 35 минут, пока все запечется. Результат вас приятно удивит, а родные обязательно засыпят вас комплиментами и благодарностями за вкусный обед или ужин.

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Рецепт куриного филе в духовке

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4

Запеченная курочка в сливочном соусе / Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 2 штуки куриного филе;
– 2 сырых куриных яйца;
– 70 граммов твердого сыра;
– 7 столовых ложек сметаны;
– ½ чайной ложки лимонного перца;
– ½ чайной ложки сухих итальянских специй;
– черный молотый перец;
– соль;
– 1 зубчик свежего чеснока;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 2 помидора;
– несколько веточек свежей зелени.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте мясо, нарежьте его средними кубиками.

Скриншот с видео

  1. Приправьте курицу солью, перцем и разомните руками.

Скриншот с видео

  1. Смажьте жаростойкий противень маслом.

Скриншот с видео

  1. Выложите кусочки курочки и разровняйте вилкой.

Скриншот с видео

  1. В отдельной посуде смешайте сырые яйца, остальные специи, выжатый чеснок и сметану.

Скриншот с видео

  1. Натрите творог на мелкой терке и добавьте к сливочной заправке. Перемешайте.

Скриншот с видео

  1. Полейте заправкой курятину.
  1. Нарежьте помидоры тонкими кольцами и выложите сверху на мясо и заправку.

Скриншот с видео

  1. Снова посыпьте тертым сыром.

Скриншот с видео

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо из курицы под слоем фольги 25 минут и еще 10 без нее.

Скриншот с видео

  1. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления куриного филе в духовке:

 

Автор: Богданна Рибак