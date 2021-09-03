Если вы любите сельдь как мы, этот рецепт вам пригодится! Мы научим вас, как готовить домашнюю селедку, так, чтобы от нее текли слюнки.
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Кстати, лучше всего сельдь вкусно на 3 – 4 день засоления.
Рецепт сельди пряного посола
- Время: 48 часов
- Порции: 4
Сельдь / Фото Точка нет
Приготовление:
- В сотейнике соедините все ингредиенты для рассола (все кроме сельди) и влейте 1 литр воды. Доведите рассол до кипения и перемешивайте до полного растворения соли и сахара.
- Снимите с плиты сотейник с рассолом и охладите его при комнатной температуре.
- Подготовьте сельдь до засолки: выпотрошите их, отрежьте голову, помойте и просушите бумажными полотенцами.
- Переложите рыбу в глубокий пищевой контейнер и залейте рассолом. Оставьте рыбу на 48 часов в холодильнике. Не забывайте время от времени переворачивать рыбу.
- Селедка готова. Приятного аппетита!
Мой любимый способ подачи: порезать сельдь на кусочки, обложить нарезанным красным луком, сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, соком и цедрой лимона.