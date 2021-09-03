Если вы любите сельдь как мы, этот рецепт вам пригодится! Мы научим вас, как готовить домашнюю селедку, так, чтобы от нее текли слюнки.

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Кстати, лучше всего сельдь вкусно на 3 – 4 день засоления.

Рецепт сельди пряного посола

Время : 48 часов

: 48 часов Порции: 4



Сельдь / Фото Точка нет

Ингредиенты:

– 2 свежих сельди (или мороженых);

– 4 ст. л. соли;

– 2 ст. л. сахара;

– 80 мл уксуса;

– 1 ч. л. кориандра;

– 6 ягод можжевельника;

– 2 бутона гвоздики;

– 4 шт. черного перца горошком;

– 3 шт. лавровых листьев.

Приготовление:

В сотейнике соедините все ингредиенты для рассола (все кроме сельди) и влейте 1 литр воды. Доведите рассол до кипения и перемешивайте до полного растворения соли и сахара.

Снимите с плиты сотейник с рассолом и охладите его при комнатной температуре.

Подготовьте сельдь до засолки: выпотрошите их, отрежьте голову, помойте и просушите бумажными полотенцами.

Переложите рыбу в глубокий пищевой контейнер и залейте рассолом. Оставьте рыбу на 48 часов в холодильнике. Не забывайте время от времени переворачивать рыбу.

Селедка готова. Приятного аппетита!

Мой любимый способ подачи: порезать сельдь на кусочки, обложить нарезанным красным луком, сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, соком и цедрой лимона.

Помните! Хранить в рассоле рыбу можно не дольше недели, в холодильнике. Без рассола, в контейнере – 2 недели.