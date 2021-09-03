Якщо ви любите оселедець як ми, цей рецепт вам пригодиться! Ми навчимо вас, як готувати домашній оселедець, так, щоб від нього текла слинка.
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До речі, найкраще оселедець смакує на 3 – 4 день засолення.
Рецепт оселедця пряного посолу
- Час: 48 годин
- Порції: 4
Оселедець / Фото Точка нет
Приготування:
- У сотейнику з'єднайте всі інгредієнти для розсолу (всі окрім оселедця) та влийте 1 літр води. Доведіть розсіл до кипіння та перемішуйте рідину до повного розчинення солі і цукру.
- Зніміть з плити сотейник з розсолом та охолодіть його при кімнатній температурі.
- Підготуйте оселедці до засолювання: випатрайте їх, відріжте голову, помийте та просушіть паперовими рушниками.
- Перекладіть рибу у глибокий харчовий контейнер та залийте розсолом. Залишіть рибу на 48 годин у холодильнику. Не забувайте час від часу перевертати рибу.
- Оселедець готовий. Смачного!
Мій улюблений спосіб подачі: порізати оселедець на шматочки, обкласти порізаною червоною цибулею, скропити нерафінованою соняшниковою олією, соком і цедрою лимону.