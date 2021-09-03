Якщо ви любите оселедець як ми, цей рецепт вам пригодиться! Ми навчимо вас, як готувати домашній оселедець, так, щоб від нього текла слинка.

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До речі, найкраще оселедець смакує на 3 – 4 день засолення.

Рецепт оселедця пряного посолу

Час: 48 годин

48 годин Порції: 4



Оселедець / Фото Точка нет

Інгредієнти:

– 2 свіжих оселедці (або морожених);

– 4 ст. л. солі;

– 2 ст. л. цукру;

– 80 мл оцту;

– 1 ч. л. коріандру;

– 6 ягід ялівцю;

– 2 бутони гвоздики;

– 4 шт. чорного перцю горошком;

– 3 шт. лаврових листків.

Приготування:

У сотейнику з'єднайте всі інгредієнти для розсолу (всі окрім оселедця) та влийте 1 літр води. Доведіть розсіл до кипіння та перемішуйте рідину до повного розчинення солі і цукру.

Зніміть з плити сотейник з розсолом та охолодіть його при кімнатній температурі.

Підготуйте оселедці до засолювання: випатрайте їх, відріжте голову, помийте та просушіть паперовими рушниками.

Перекладіть рибу у глибокий харчовий контейнер та залийте розсолом. Залишіть рибу на 48 годин у холодильнику. Не забувайте час від часу перевертати рибу.

Оселедець готовий. Смачного!

Мій улюблений спосіб подачі: порізати оселедець на шматочки, обкласти порізаною червоною цибулею, скропити нерафінованою соняшниковою олією, соком і цедрою лимону.

Пам'ятайте! Зберігати в розсолі рибу можна не довше тижня, в холодильнику. Без розсолу, в контейнері – 2 тижні.