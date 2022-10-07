Фруктовые соусы всегда обогащали вкус мясных блюд. Осень – это пора яблок, так что не стоит тратить прекрасную возможность добавить мясу особый вкус. Тем более что ингредиенты соуса крайне просты, как и рецепт его приготовления, а вот вкус может удивить даже опытных ценителей мяса.
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Рецепт яблочного соуса к мясу
Время: 1 час
Порций: 4
Удивительное дополнение / Фото Cztery Fajery
Ингредиенты:
- 1 килограмм яблок;
- 200 грамм сахара;
- 150 миллилитров уксуса;
- половина чайной ложки корицы;
- 3 гвоздики;
- сок лимона;
- 1 луковица (белая или красная);
- кусочек имбиря (до 1 сантиметра);
- маленький перец чили;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки чистим, вынимаем сердцевинки и нарезаем маленькими кубиками. Сбрызгиваем соком лимона (чтобы они не потемнели) и отставляем на 20 минут.
- Чистим и мелко нарезаем перец чили.
- Сахар и уксус смешиваем и варим на медленном огне 20 минут. У нас должен получиться сладкий сироп.
- Выкладываем яблоки в сироп. Варим на медленном огне еще 20 минут.
- Добавляем к соусу лук, тертый имбирь, измельченный чили, корицу и гвоздику. Варим 10 – 15 минут, пока уксус не испарится, а сироп – не загустеет.
- Горячий соус раскладываем по банкам, закрываем и переворачиваем до остывания.
Приятного аппетита!