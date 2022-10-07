Фруктові соуси завжди збагачували смак м'ясних страв. Осінь – це пора яблук, тож не варто марнувати чудову нагоду додати м'ясу особливого смаку. Тим паче, що інгредієнти соусу – вкрай прості, як і рецепт його приготування, а от смак може здивувати навіть досвідчених поціновувачів м'яса.

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Рецепт яблучного соусу до м'яса

Час: 1 година

Порцій: 4

Дивовижне доповнення / Фото Cztery Fajery

Інгредієнти:

1 кілограм яблук;

200 грамів цукру;

150 мілілітрів оцту;

половина чайної ложки кориці;

3 гвоздики;

сік лимона;

1 цибулина (біла або червона);

шматочок імбиру (до 1 сантиметра);

маленький перець чилі;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яблука чистимо, виймаємо серцевинки та нарізаємо маленькими кубиками. Збризкуємо соком лимона (щоб вони не потемніли) та відставляємо на 20 хвилин. Чистимо та дрібно нарізаємо перець чилі. Цукор та оцет змішуємо та варимо на повільному вогні 20 хвилин. В нас має вийти солодкий сироп. Викладаємо яблука у сироп. Варимо на повільному вогні ще 20 хвилин. Додаємо до соусу цибулю, тертий імбир, подрібнений чилі, корицю та гвоздику. Варимо 10 – 15 хвилин, поки оцет не випарується, а сироп – не загусне. Гарячий соус розкладаємо по банках, закриваємо та перевертаємо до вистигання.

Смачного!