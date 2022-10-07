Доводим вкус до непревзойденного: как приготовить яблочный соус к мясу

Любое мясо просто немыслимо без соусов. Они очень подчеркивают вкус блюда и обогащают кулинарный опыт.

Фруктовые соусы всегда обогащали вкус мясных блюд. Осень – это пора яблок, так что не стоит тратить прекрасную возможность добавить мясу особый вкус. Тем более что ингредиенты соуса крайне просты, как и рецепт его приготовления, а вот вкус может удивить даже опытных ценителей мяса.

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Рецепт яблочного соуса к мясу

Время: 1 час

Порций: 4

Удивительное дополнение / Фото Cztery Fajery

Ингредиенты:

1 килограмм яблок;

200 грамм сахара;

150 миллилитров уксуса;

половина чайной ложки корицы;

3 гвоздики;

сок лимона;

1 луковица (белая или красная);

кусочек имбиря (до 1 сантиметра);

маленький перец чили;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яблоки чистим, вынимаем сердцевинки и нарезаем маленькими кубиками. Сбрызгиваем соком лимона (чтобы они не потемнели) и отставляем на 20 минут. Чистим и мелко нарезаем перец чили. Сахар и уксус смешиваем и варим на медленном огне 20 минут. У нас должен получиться сладкий сироп. Выкладываем яблоки в сироп. Варим на медленном огне еще 20 минут. Добавляем к соусу лук, тертый имбирь, измельченный чили, корицу и гвоздику. Варим 10 – 15 минут, пока уксус не испарится, а сироп – не загустеет. Горячий соус раскладываем по банкам, закрываем и переворачиваем до остывания.

Приятного аппетита!