Буряк можна придбати в будь-якому магазині чи на ринку. Якщо зварите його заздалегідь (вариться 1,5 – 2 години), то максимум за 25 хвилин у вас на столі буде чудовий перекус.
Смачні страви з білоголової капусти, – читайте тут
Салат із буряка та чорносливу
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Натріть буряк на грубій тертці.
- Пропустіть крізь прес часник і додайте до тертого буряка.
- До миски з буряком натріть на грубій тертці яблуко, сир і перемішайте.
- Дрібно наріжте чорнослив та горіхи й додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом і як слід перемішайте.
Смачного!
Салат із буряка та бринзи
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Фото A couple cooks
Приготування:
- Буряк наріжте кружальцями й викладіть на таріль.
- Щедро посипте його розім'ятою бринзою та дрібно нарізаною зеленою цибулею.
- Полийте все олією, присмачте сіллю, перцем і перемішайте.
Смачного!
Салат із буряка та моркви
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Фото Food and wine magazine
Приготування:
- Викладіть на таріль готовий хумус (пюре з нуту й тахіни).
- Натріть на дрібній тертці буряк та моркву, заправте спеціями та олією.
- Викладіть овочі на хумус, посипте подрібненими фісташками.
- Подавайте салат, присипавши свіжою м'ятою.
Смачного!