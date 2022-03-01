Буряк можна придбати в будь-якому магазині чи на ринку. Якщо зварите його заздалегідь (вариться 1,5 – 2 години), то максимум за 25 хвилин у вас на столі буде чудовий перекус.

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Салат із буряка та чорносливу

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 4 варених буряка;

– 100 грамів чорносливу;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 кисле яблуко;

– жменька волоських горіхів;

– майонез;

– 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

Натріть буряк на грубій тертці. Пропустіть крізь прес часник і додайте до тертого буряка. До миски з буряком натріть на грубій тертці яблуко, сир і перемішайте. Дрібно наріжте чорнослив та горіхи й додайте до решти інгредієнтів. Заправте салат майонезом і як слід перемішайте.

Смачного!

Салат із буряка та бринзи

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4



Фото A couple cooks

Інгредієнти:

– 2 варених буряка;

– 200 грамів бринзи;

– оливкова олія;

– 3 – 4 пера зеленої цибулі;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

Буряк наріжте кружальцями й викладіть на таріль. Щедро посипте його розім'ятою бринзою та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Полийте все олією, присмачте сіллю, перцем і перемішайте.

Смачного!

Салат із буряка та моркви

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Фото Food and wine magazine

Інгредієнти:

– 3 варених буряка;

– 2 середні відварені моркви;

– жменька фісташок;

– свіжі листочки м'яти;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– хумус для подачі.

Приготування:

Викладіть на таріль готовий хумус (пюре з нуту й тахіни). Натріть на дрібній тертці буряк та моркву, заправте спеціями та олією. Викладіть овочі на хумус, посипте подрібненими фісташками. Подавайте салат, присипавши свіжою м'ятою.

Смачного!