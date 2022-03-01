Быстро готовим из свеклы: три рецепта витаминных салатов
1 марта 2022 , 12:32Читати новину українською
На приготовление вкусного свекольного салата уйдет всего несколько минут. У вас будет отличный гарнир и к мясу, и к рыбе.
Свеклу можно купить в любом магазине или на рынке. Если сварите ее заранее (варится 1,5 – 2 часа), то максимум за 25 минут у вас на столе будет отличный перекус.
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Салат из свеклы и чернослива
- Время: 25 минут
- Порции: 6
– 4 вареные свеклы;
– 100 граммов чернослива;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 кислое яблоко;
– горстка грецких орехов;
– майонез;
– 3 – 4 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Натрите свеклу на грубой терке.
- Пропустите сквозь пресс чеснок и добавьте к тертой свекле.
- До миски со свеклой натрите на грубой терке яблоко, творог и перемешайте.
- Мелко нарежьте чернослив и орехи и добавьте к другим ингредиентам.
- Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте.
Приятного аппетита!
Салат из свеклы и брынзы
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Фото A couple cooks
– 2 вареные свеклы;
– 200 граммов брынзы;
– оливковое масло;
– 3 – 4 пера зеленого лука;
– соль;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Свеклу нарежьте кружочками и выложите на тарелку.
- Обильно посыпьте его размятой брынзой и мелко нарезанным зеленым луком.
- Полейте все растительным маслом, сдобрите солью, перцем и перемешайте.
Приятного аппетита!
Салат из свеклы и моркови
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Фото Food and wine magazine
– 3 вареные свеклы;
– 2 средние вареные морковки;
– горстка фисташек;
– свежая мята;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль;
– молотый черный перец;
– хумус для подачи.
Приготовление:
- Выложите на блюдо готовый хумус (пюре из нута и тахины).
- Натрите на мелкой терке свеклу и морковь, заправьте специями и растительным маслом.
- Выложите овощи на хумус, посыпьте измельченными фисташками.
- Подавайте салат, украсив листиками свежей мяты.
Приятного аппетита!