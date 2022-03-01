Быстро готовим из свеклы: три рецепта витаминных салатов

1 марта 2022 , 12:32
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На приготовление вкусного свекольного салата уйдет всего несколько минут. У вас будет отличный гарнир и к мясу, и к рыбе.

Свеклу можно купить в любом магазине или на рынке. Если сварите ее заранее (варится 1,5 – 2 часа), то максимум за 25 минут у вас на столе будет отличный перекус.

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Салат из свеклы и чернослива

  • Время: 25 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 4 вареные свеклы;
– 100 граммов чернослива;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 кислое яблоко;
– горстка грецких орехов;
– майонез;
– 3 – 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Натрите свеклу на грубой терке.
  2. Пропустите сквозь пресс чеснок и добавьте к тертой свекле.
  3. До миски со свеклой натрите на грубой терке яблоко, творог и перемешайте.
  4. Мелко нарежьте чернослив и орехи и добавьте к другим ингредиентам.
  5. Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и брынзы

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4


Фото A couple cooks

Ингредиенты:
– 2 вареные свеклы;
– 200 граммов брынзы;
– оливковое масло;
– 3 – 4 пера зеленого лука;
– соль;
– молотый черный перец.

Приготовление:

  1. Свеклу нарежьте кружочками и выложите на тарелку.
  2. Обильно посыпьте его размятой брынзой и мелко нарезанным зеленым луком.
  3. Полейте все растительным маслом, сдобрите солью, перцем и перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и моркови

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4


Фото Food and wine magazine

Ингредиенты:
– 3 вареные свеклы;
– 2 средние вареные морковки;
– горстка фисташек;
– свежая мята;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль;
– молотый черный перец;
– хумус для подачи.

Приготовление:

  1. Выложите на блюдо готовый хумус (пюре из нута и тахины).
  2. Натрите на мелкой терке свеклу и морковь, заправьте специями и растительным маслом.
  3. Выложите овощи на хумус, посыпьте измельченными фисташками.
  4. Подавайте салат, украсив листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак