Быстро готовим из свеклы: три рецепта витаминных салатов

На приготовление вкусного свекольного салата уйдет всего несколько минут. У вас будет отличный гарнир и к мясу, и к рыбе.

Свеклу можно купить в любом магазине или на рынке. Если сварите ее заранее (варится 1,5 – 2 часа), то максимум за 25 минут у вас на столе будет отличный перекус.

Тушим, запекаем, шинкуем в салат: три небанальных блюда из белокочанной капусты, – читайте тут

Салат из свеклы и чернослива

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

– 4 вареные свеклы;– 100 граммов чернослива;– 100 граммов твердого сыра;– 1 кислое яблоко;– горстка грецких орехов;– майонез;– 3 – 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Натрите свеклу на грубой терке. Пропустите сквозь пресс чеснок и добавьте к тертой свекле. До миски со свеклой натрите на грубой терке яблоко, творог и перемешайте. Мелко нарежьте чернослив и орехи и добавьте к другим ингредиентам. Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и брынзы

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4



Фото A couple cooks

– 2 вареные свеклы;– 200 граммов брынзы;– оливковое масло;– 3 – 4 пера зеленого лука;– соль;– молотый черный перец.

Приготовление:

Свеклу нарежьте кружочками и выложите на тарелку. Обильно посыпьте его размятой брынзой и мелко нарезанным зеленым луком. Полейте все растительным маслом, сдобрите солью, перцем и перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и моркови

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Фото Food and wine magazine

– 3 вареные свеклы;– 2 средние вареные морковки;– горстка фисташек;– свежая мята;– 1 столовая ложка оливкового масла;– соль;– молотый черный перец;– хумус для подачи.

Приготовление:

Выложите на блюдо готовый хумус (пюре из нута и тахины). Натрите на мелкой терке свеклу и морковь, заправьте специями и растительным маслом. Выложите овощи на хумус, посыпьте измельченными фисташками. Подавайте салат, украсив листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!