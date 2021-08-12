Как сварить и подать: простые рецепты с креветками – в тарталетках, с рисом и макаронами
Источник:24 канал
Креветки готовятся в считаные минуты и не требуют особых знаний в области кулинарии. Однако некоторые тонкости все-таки есть. Мы собрали для вас важнейшие правила приготовления креветок, а также несколько замечательных рецептов с ними.
Этот морепродукт обожают и взрослые и дети. Нежное белое мясо с легким привкусом моря прекрасно сочетается с различными продуктами – от обычных куриных яиц до экзотических манго и авокадо.
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Креветки обжаривают на сковороде, запекают в духовке либо на гриле или же просто варят в подсоленной воде.
Как правильно отварить креветки
Чтобы отварить креветки, вам понадобится вода и немного соли. Крупные креветки есть смысл полностью освободить от панциря и пищевода. Если же креветки мелкие, их можно отварить в панцире и подать к пиву.
Очищенные вареные креветки / Фото Повар
Вскипятите в кастрюле воду, опустите в нее креветки и перемешайте. Через 2 – 3 минуты варки мелкие креветки будут готовы. Королевским креветкам понадобится на 1 – 2 минуты больше.
Как приготовить креветки в сковороде
Разогрейте сковородку, выложите на нее замороженные креветки и прикройте их крышкой. Нагреваясь, креветки отдадут воду и в ней же за считаные минуты приготовятся.
Макароны с креветками и соусом на сливках со шпинатом
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
Макароны с креветками и шпинатом / Фото Еда
Ингредиенты:
– 1 стакан макарон;
– 3 – 4 кубика замороженного шпината;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 стакан замороженных креветок без панциря;
– 200 миллилитров сливок;
– соль – по вашему вкусу;
– 100 граммов сыра сулугуни;
– черный молотый перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
- Замороженные креветки отправьте на сковородку и накройте крышкой.
- Выжмите к креветкам чеснок и перемешайте.
- Влейте сливки, добавьте кубики шпината и перемешайте. Накройте крышкой и доведите до кипения.
- Тушите соус для блюда в течение 5 – 10 минут. Добавьте соли и черного молотого перца.
- Сыр нарежьте мелкими кубиками и добавьте в горячий соус. Перемешивайте пока он не растопится.
- Отцедите макароны и перекиньте их к соусу в сковородку. Перемешайте и тушите 2 – 3 минуты.
- Готовое блюдо подавайте горячим.
Приятного аппетита!
Рис с креветками на кокосовом молоке
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
Рис с креветками и ананасами / Фото Патти
Ингредиенты:
– 1 стакан риса;
– 200 миллилитров кокосового молока;
– 1 стакан замороженных креветок без панциря;
– консервированные ананасы – по вашему вкусу;
– соль – по вашему вкусу;
– черный молотый перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Отварите рис до готовности в подсоленной воде.
- Креветки обжарьте на разогретой сковороде под крышкой.
- Добавьте к креветкам отварной рис, влейте кокосовое молоко и перемешайте. Тушите блюдо 10 – 15 минут.
- Добавьте в блюдо специи по своему вкусу.
- В конце приготовления добавьте нарезанные кусочками ананасы и перемешайте.
- Если вы любите пикантные и острые блюда, добавьте немного свежего перца чили и кинзы.
- Подавайте блюдо горячим.
Приятного аппетита!
Тарталетки с креветками и яйцами под майонезом
- Время: 30 минут
- Порции: 8 –10
Тарталетки с креветками / Фото Гурман
Ингредиенты:
– 20 тарталеток из песочного теста;
– 1 стакан креветок без панциря;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 – 4 пера зеленого лука.
Приготовление:
- Обжарьте креветки на сухой сковородке или отварите в подсоленной воде. Креветки будут готовы через 4 – 5 минут, если вы их предварительно не размораживали, или через 3 – 4 минуты после размораживания.
- Нарежьте готовые креветки маленькими кусочками.
- Отварите до готовности куриные яйца – 8 минут будет достаточно. Охладите их и очистите от скорлупы. Натрите яйца на мелкой терке и смешайте с креветками.
- Натрите сыр на мелкой терке и добавьте к остальным ингредиентам. Нарежьте зеленый лук мелкими кольцами и добавьте к креветкам.
- Заправьте начинку для корзин майонезом и перемешайте.
- Начините песочные корзиночки салатом из креветок и подавайте к столу.
Приятного аппетита!