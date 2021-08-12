Креветки – популярний морепродукт, який обожнюють дорослі та діти. Ніжне біле м'ясо з легким присмаком моря чудово поєднується з різними продуктами: від звичайних курячих яєць до екзотичного манго чи авокадо.

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Креветки надзвичайно швидкі та легкі у приготуванні. Їх можна обсмажити на сковорідці, запекти в духовці чи на грилі, або ж просто відварити у підсоленій воді.

Як правильно відварити креветки

Щоб відварити креветки вам потрібна вода, трішки солі та креветки. Ви можете повністю очистити їх від панцирів та видалити стравохід, якщо вони великі. Якщо креветки дрібні, їх можна відварити як в панцирі та вживати до пива, або видалити його та додати до салату чи закуски.



Очищені варені креветки / Фото Кухар

Насамперед закип'ятіть воду в каструлі, вкиньте креветки та перемішайте. Через 2 – 3 хвилини кипіння дрібні креветки готові до вживання. Для королівських креветок потрібно на 1 – 2 хвилини більше.

Як відварити креветки на сковорідці

Щоб відварити заморожені креветки на сковорідці, вам потрібно розігріти її та відправити креветки варитися під кришкою. Креветки спочатку розморозяться, віддадуть воду, а далі приготуються на ній за лічені хвилини.

Макарони з креветками та соусом на вершках зі шпинатом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3



Макарони з креветками і шпинатом / Фото Їжа

Інгредієнти:

– 1 склянка макаронів;

– 3 – 4 кубики замороженого шпинату;

– 4 зубчики часнику;

– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;

– 200 мл вершків;

– сіль на ваш смак;

– 100 г сиру сулугуні;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності. Заморожені креветки відправте на сковорідку та накрийте кришкою. Вичавіть до креветок часник та перемішайте. Влийте вершки, додайте кубики шпинату та перемішайте. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Тушкуйте соус для страви протягом 5 – 10 хвилин. Додайте солі та чорного меленого перцю. Сир наріжте дрібними кубиками та додайте в гарячий соус. Перемішуйте доку він не розтопиться. Відцідіть макарони та перекиньте їх до соусу в сковорідку. Перемішайте та протушкуйте 2 – 3 хвилини. Готову страву подавайте до столу гарячою. Смачного!

Рис з креветками на кокосовому молоці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4



Рис з креветками та ананасами / Фото Патте

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 200 мл кокосового молока;

– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;

– консервовані ананаси на ваш смак;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Відваріть рис до готовності в підсоленій воді. Креветки обсмажте на розігрітій сковорідці під кришкою. Додайте до креветок відварений рис, влийте кокосове молоко та перемішайте. Тушкуйте страву близько 10 – 15 хвилин. Додайте до страви спецій на ваш смак. Наприкінці приготування додайте нарізані шматочками ананаси ат перемішайте. Якщо ви полюбляєте пікантні і гострі страви – додайте трішки свіжого перцю чилі та кінзи. Подавайте страву гарячою. Смачного!

Тарталетки з креветками і яйцями на майонезі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10



Тарталетки з креветками / Фото Гурман

Інгредієнти:

– 20 пісочних тарталеток;

– 1 склянка креветок без панцирів;

– 2 ст. л. майонезу;

– 2 шт. курячих яєць;

– 100 г твердого сиру;

– 3 – 4 пера зеленої цибульки.

Приготування: