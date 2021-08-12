Этот морепродукт обожают и взрослые и дети. Нежное белое мясо с легким привкусом моря прекрасно сочетается с различными продуктами – от обычных куриных яиц до экзотических манго и авокадо.

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Креветки обжаривают на сковороде, запекают в духовке либо на гриле или же просто варят в подсоленной воде.

Как правильно отварить креветки

Чтобы отварить креветки, вам понадобится вода и немного соли. Крупные креветки есть смысл полностью освободить от панциря и пищевода. Если же креветки мелкие, их можно отварить в панцире и подать к пиву.

креветки
Очищенные вареные креветки / Фото Повар

Вскипятите в кастрюле воду, опустите в нее креветки и перемешайте. Через 2 – 3 минуты варки мелкие креветки будут готовы. Королевским креветкам понадобится на 1 – 2 минуты больше.

Как приготовить креветки в сковороде

Разогрейте сковородку, выложите на нее замороженные креветки и прикройте их крышкой. Нагреваясь, креветки отдадут воду и в ней же за считаные минуты приготовятся.

Макароны с креветками и соусом на сливках со шпинатом

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3


Макароны с креветками и шпинатом / Фото Еда

Приготовление:

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
  2. Замороженные креветки отправьте на сковородку и накройте крышкой.
  3. Выжмите к креветкам чеснок и перемешайте.
  4. Влейте сливки, добавьте кубики шпината и перемешайте. Накройте крышкой и доведите до кипения.
  5. Тушите соус для блюда в течение 5 – 10 минут. Добавьте соли и черного молотого перца.
  6. Сыр нарежьте мелкими кубиками и добавьте в горячий соус. Перемешивайте пока он не растопится.
  7. Отцедите макароны и перекиньте их к соусу в сковородку. Перемешайте и тушите 2 – 3 минуты.
  8. Готовое блюдо подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Рис с креветками на кокосовом молоке

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4


Рис с креветками и ананасами / Фото Патти

Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности в подсоленной воде.
  2. Креветки обжарьте на разогретой сковороде под крышкой.
  3. Добавьте к креветкам отварной рис, влейте кокосовое молоко и перемешайте. Тушите блюдо 10 – 15 минут.
  4. Добавьте в блюдо специи по своему вкусу.
  5. В конце приготовления добавьте нарезанные кусочками ананасы и перемешайте.
  6. Если вы любите пикантные и острые блюда, добавьте немного свежего перца чили и кинзы.
  7. Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!

Тарталетки с креветками и яйцами под майонезом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8 –10


Тарталетки с креветками / Фото Гурман

Приготовление:

  1. Обжарьте креветки на сухой сковородке или отварите в подсоленной воде. Креветки будут готовы через 4 – 5 минут, если вы их предварительно не размораживали, или через 3 – 4 минуты после размораживания.
  2. Нарежьте готовые креветки маленькими кусочками.
  3. Отварите до готовности куриные яйца – 8 минут будет достаточно. Охладите их и очистите от скорлупы. Натрите яйца на мелкой терке и смешайте с креветками.
  4. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте к остальным ингредиентам. Нарежьте зеленый лук мелкими кольцами и добавьте к креветкам.
  5. Заправьте начинку для корзин майонезом и перемешайте.
  6. Начините песочные корзиночки салатом из креветок и подавайте к столу.

Приятного аппетита!