Этот морепродукт обожают и взрослые и дети. Нежное белое мясо с легким привкусом моря прекрасно сочетается с различными продуктами – от обычных куриных яиц до экзотических манго и авокадо.

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Креветки обжаривают на сковороде, запекают в духовке либо на гриле или же просто варят в подсоленной воде.

Как правильно отварить креветки

Чтобы отварить креветки, вам понадобится вода и немного соли. Крупные креветки есть смысл полностью освободить от панциря и пищевода. Если же креветки мелкие, их можно отварить в панцире и подать к пиву.



Очищенные вареные креветки / Фото Повар

Вскипятите в кастрюле воду, опустите в нее креветки и перемешайте. Через 2 – 3 минуты варки мелкие креветки будут готовы. Королевским креветкам понадобится на 1 – 2 минуты больше.

Как приготовить креветки в сковороде

Разогрейте сковородку, выложите на нее замороженные креветки и прикройте их крышкой. Нагреваясь, креветки отдадут воду и в ней же за считаные минуты приготовятся.

Макароны с креветками и соусом на сливках со шпинатом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3



Макароны с креветками и шпинатом / Фото Еда

Ингредиенты: – 1 стакан макарон;

– 3 – 4 кубика замороженного шпината;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 стакан замороженных креветок без панциря;

– 200 миллилитров сливок;

– соль – по вашему вкусу;

– 100 граммов сыра сулугуни;

– черный молотый перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Замороженные креветки отправьте на сковородку и накройте крышкой. Выжмите к креветкам чеснок и перемешайте. Влейте сливки, добавьте кубики шпината и перемешайте. Накройте крышкой и доведите до кипения. Тушите соус для блюда в течение 5 – 10 минут. Добавьте соли и черного молотого перца. Сыр нарежьте мелкими кубиками и добавьте в горячий соус. Перемешивайте пока он не растопится. Отцедите макароны и перекиньте их к соусу в сковородку. Перемешайте и тушите 2 – 3 минуты. Готовое блюдо подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Рис с креветками на кокосовом молоке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 3 – 4



Рис с креветками и ананасами / Фото Патти

Ингредиенты: – 1 стакан риса;

– 200 миллилитров кокосового молока;

– 1 стакан замороженных креветок без панциря;

– консервированные ананасы – по вашему вкусу;

– соль – по вашему вкусу;

– черный молотый перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

Отварите рис до готовности в подсоленной воде. Креветки обжарьте на разогретой сковороде под крышкой. Добавьте к креветкам отварной рис, влейте кокосовое молоко и перемешайте. Тушите блюдо 10 – 15 минут. Добавьте в блюдо специи по своему вкусу. В конце приготовления добавьте нарезанные кусочками ананасы и перемешайте. Если вы любите пикантные и острые блюда, добавьте немного свежего перца чили и кинзы. Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!

Тарталетки с креветками и яйцами под майонезом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 –10



Тарталетки с креветками / Фото Гурман

Ингредиенты: – 20 тарталеток из песочного теста;

– 1 стакан креветок без панциря;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 пера зеленого лука.

Приготовление:

Обжарьте креветки на сухой сковородке или отварите в подсоленной воде. Креветки будут готовы через 4 – 5 минут, если вы их предварительно не размораживали, или через 3 – 4 минуты после размораживания. Нарежьте готовые креветки маленькими кусочками. Отварите до готовности куриные яйца – 8 минут будет достаточно. Охладите их и очистите от скорлупы. Натрите яйца на мелкой терке и смешайте с креветками. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте к остальным ингредиентам. Нарежьте зеленый лук мелкими кольцами и добавьте к креветкам. Заправьте начинку для корзин майонезом и перемешайте. Начините песочные корзиночки салатом из креветок и подавайте к столу.

Приятного аппетита!