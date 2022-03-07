Чтобы выпечка была пышной: простые правила работы с дрожжами от шеф-повара

Сколько нужно взять сухих дрожжей, если нет прессованных, почему в них нельзя сразу добавлять сахар? Об этих и других тонкостях пекарского искусства рассказал Евгений Клопотенко.

Если у вас дома есть все предусмотренные рецептом ингредиенты – супер. Если же некоторых составляющих не хватает или в рецепте – только список ингредиентов без указания их точного количества, эти советы вам очень пригодятся.

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Пропорции для свежих и сухих дрожжей

на 1 килограмм муки уходит 30 – 50 граммов дрожжей;

10 граммов сухих дрожжей – это 30 граммов прессованных;

на 1 граммов дрожжей нужно 5 граммов воды.

Жидкость

Чтобы дрожжи заработали, им нужна жидкость: вода или молоко.

Температура молока или воды не должна превышать 35 градусов, иначе дрожжи погибнут.



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Подсластители и сахар

Главная ошибка большинства хозяек – то, что сахар в закваску или дрожжи они добавляют на первом этапе приготовления. Между тем Евгений Клопотенко предупреждает: в дрожжи сразу нельзя добавлять сахар, иначе не получится воздушной, насыщенной кислородом массы.

Сначала дрожжи нужно развести водой, дать им время размножиться, а уж затем всыпать сахар.

Температурный режим

Чтобы тесто росло, его советуют оставлять в теплом месте без сквозняков. Теплом, но не жарком. При высоких температурах дрожжи погибают, поэтому не ставьте их на горячую батарею, лучше – около.