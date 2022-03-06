Прості правила при роботі з дріжджами: поради Клопотенка

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами корисними порадами, щодо роботи з дріжджами.

Щоб ваша домашня випічка завжди виходила вдалою, потрібно знати базові правила роботи з дріжджами: сухими та свіжими.

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Якщо у приготуванні здоби ви опираєтеся на точний рецепт – супер. Якщо ж у вас його не має, або є тільки перелік інгредієнтів, без точних розрахунків – скористайтеся порадами Клопотенка.

Пропорції для свіжих та сухих дріжджів

на 1 кілограм борошна йде 30 – 50 грамів дріжджів;

10 грамів сухих дріжджів – це 30 грамів пресованих;

на 1 грам дріжджів необхідно 5 грамів рідини.

Рідина

Для того, щоб дріжджі почали працювати, їм потрібна рідина – вода або молоко.

Зверніть увагу! Температура молока чи води не повинна бути понад 35 градусів. Інакше дріжджі загинуть і їх розмноження не відбудеться.



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Підсолоджувачі та цукор

Головною помилкою більшості господинь, є те, що цукор до закваски чи дріжджів додають на першому етапі приготування. Євген Клопотенко стверджує, що на дріжджі не можна сипати цукор, інакше не вийде повітряної субстанції, насиченої киснем.

Спочатку дріжджі потрібно розвести з водою, дати їм можливість розмножитися, а потім додавати цукор.

Температурний режим

Щоб тісто росло, його радять залишати у теплому місці без протягів. Теплому, але не жаркому. При високих температурах, дріжджі гинуть, тому не ставте їх на гарячу батарею, краще – біля.