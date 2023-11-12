Чтобы оладьи получились пышными, как у бабушки, достаньте нужные продукты из холодильника за несколько часов до приготовления. Вместо этого можно разогреть кефир 10 – 15 секунд в микроволновке или поставить на такое же время в кастрюлю с горячей водой.
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Оладьи на кефире классические – проверенный рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Подавайте оладьи с любимым вареньем или фруктами / Фото Unsplash
Приготовление:
- Разведите дрожжи в теплом или комнатной температуре кефире. Соедините его с просеянной 2 – 3 раза мукой и вымешайте.
- Поставьте тесто подняться в теплое место, накрыв миску хлопковым или льняным полотенцем или использовав пищевую плёнку. Миску можно поставить в горячую воду или на табурет возле теплой батареи, периодически поворачивая.
- Главный секрет состоит в том, что как только тесто поднимется, в него нужно добавить яйца, масло, сахар и соль. После этого повторно вымесите и дайте подняться вторично.
- Далее приступайте к выпечке оладий, больше не размешивая. Берите тесто обязательно смоченной в воде столовой ложкой и выкладывайте на смазанную маслом горячую сковороду.
- Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.